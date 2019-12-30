Алтайские хирурги спасли ребенка с огромным клубком волос в желудке

Восьмилетняя девочка из Бийска поступила к хирургам алтайского Центра охраны материнства и детства с полибезоаром в желудке. Это инородное тело, состоящее из проглоченных волос, пищи и слизи.

Образование у девочки было огромное и занимало почти весь объем желудка, цитирует заведующего отделением детской хирургии Александра Денцеля пресс-служба краевого минздрава.

«Диагноз долго не могли поставить, провели комплексное обследование и только тогда нашли причину. Дело в том, что волосы очень плохо выходят из желудка, поэтому есть проблема застоя волосяных скоплений. Постепенно на них нарастают пищевые массы, минералы. Полостная операция по удалению безоара прошла успешно, сейчас девочка возвращается к нормальной жизни», — сказал доктор.

Он посоветовал всем родителям внимательно относиться к вредным привычкам детей. Если они кусают волосы и грызут ногти, то нужно обратиться к педиатру или хирургу.

Также накануне Нового года врачи спасли 15-летнюю жительницк Рубцовска. У нее случайно в ходе планового осмотра обнаружили кисту надпочечника.

Операцию, сопряженную с высоким риском гибели пациентки, провели 20 декабря. Лапароскопически, то есть через небольшие проколы в животе, удалили кисту диаметром почти 12 см, при этом сохранив надпочечник, рассказал детский хирург Константин Тен.

Такая патология встречается крайне редко, раньше в подобных случаях им приходилось делать полостные операции, но они более травматичны для пациентов. Хирурги рискнули и спасли ребенка.