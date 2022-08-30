31 августа
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Здоровье

Алтайские медики извинились перед 89-летней пациенткой за ругательство в медкарте

Медики принесли извинения 89-летней пациентке, в медицинской карте которой неожиданно появилось матерное слово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Алтайского края.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Речь идет о случае в Волчихинском районе. Пенсионерка часто вызывала скорую помощь из-за проблем со здоровьем, и в какой-то момент один из сотрудников написал ругательство в сигнальном листке.

В ведомстве подчеркнули, что нецензурная брань не адресовалась пациенту, но тем не менее медики извинились перед пенсионеркой и ее родственниками, которые и обнаружили неприятную пометку.

По факту не относящейся к состоянию здоровья пациентки записи главврач Волчихинской больницы Татьяна Харлова провела служебное расследование.

«Данная надпись была сделана не в карточке, а на сигнальном листке и не адресовалась пациенту. Далее по недосмотру регистратора была вклеена в карточку. С коллективом проведена соответствующая беседа, виновные специалисты понесут наказание», — уточнили в краевом минздраве.

В ведомстве также добавили, что пенсионерке никто не отказывал в медицинской помощи. Сейчас она проходит лечение в районном стационаре.

Ранее сообщалось, что алтайский минздрав отчитался о проведении проверки в бийской психиатрической клинике, где погибшего пациента без ведома родных захоронили как безродного. В итоге медработники отделались дисциплинарными взысканиями.

Привлеченные к проверке эксперты установили, что мужчине оказывалась помощь в соответствии с диагнозом, а «случай смерти признан непредотвратимым ресурсами здравоохранения». Однако родственники до сих пор не знают, как и от чего лечили пациента.

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