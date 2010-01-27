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Здоровье

Алтайские медики 30 км везли на снегоходе мужчину с инфарктом

В Алтайском крае из-за заснеженных дорог медикам пришлось на снегоходах добираться до больного, а после везти его в больницу, сообщает региональное МЧС.

Спасатели на санях доставили мужчину в больницу. Алтайский край.
Спасатели на санях доставили мужчину в больницу. Алтайский край.
22.mchs.gov.ru

Ночью 26 января на пульт диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) поступило сообщение из села Локотки Змеиногорского района о сердечном приступе у мужчины.

В населенный пункт направили спасателей на снегоходах и передвижным пунктом обогрева, а также медиков на машине скорой медицинской помощи.

«Доехать получилось до ближайшего от города Змеиногорска населенного пункта Карамышево, после чего два фельдшера пересели на снегоходы и около тридцати километров добирались по занесенной дороге к месту назначения», — рассказали в ведомстве.

Полноценную помощь на месте мужчине оказать не удалось, поскольку было подозрение на инфаркт.

На санях, пристегнутых к одному из снегоходов, больного доставили до оставленной в селе Кармышево «скорой» и далее отвезли в больницу Змеиногорска.

В МЧС уточнили, что состояние мужчины стабильное, диагноз подтвердился.

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