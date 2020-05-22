Сотрудники медицинских организаций Алтайского края, в которых лечат людей с диагнозом Covid-19, продолжают получать стимулирующие выплаты. На эти цели из федерального бюджета выделено более 271 млн рублей. Altapress.ru поговорил с работниками медучреждений. Подробнее — в нашем материале.

Работаем до конца

В бийской городской больнице № 2, где расположен ковидный госпиталь, лежат 24 пациента. Первого приняли 18 апреля. Главный врач Cергей Ковязин рассказывает, что дополнительную выплату за работу с инфицированными получили 17 специалистов.

Сергей Ковязин,

главный врач бийской городской больницы № 2:

Дополнительные денежные средства получили все сотрудники, которые были задействованы в лечении коронавирусных пациентов. Это касается младшего, среднего и врачебного персонала. Все довольны. Будем работать до окончания пандемии. Материальное стимулирование очень важно, у всех есть финансовые вопросы, которые надо решать.

Алтайские медики продолжают получать доплату за работу с коронавирусными пациентами. Анна Зайкова. Алтайские медики продолжают получать доплату за работу с коронавирусными пациентами. Анна Зайкова.

Все деньги — на детей

Главный врач барнаульской городской поликлиники № 14 Дмитрий Додонов рассказал, что в поликлинике с инфицированными больными работает ограниченный круг людей. Все они получили дополнительные выплаты.

Заведующая рентгенологическим отделением Оксана Янцева поделилась, что с распространением коронавирусной инфекцией работать стало сложнее. Но все медработники были готовы к трудностям.

Оксана Янцева,

заведующая рентгенологическим отделением:

Мы получили деньги, в соответствии со всеми постановлениями — за новые объемы работы, которые выполняем, за риски для здоровья, которые есть. Обстановка выматывает, нервы на пределе. Я потрачу деньги на своих детей — они проводят сейчас много времени дома. Хочу порадовать их, чтобы они расслабились.

Алтайские медики продолжают получать доплату за работу с коронавирусными пациентами. Анна Зайкова.

Моральная и материальная компенсация

Главный врач бийской скорой помощи Алексей Карнаухов отметил, что дополнительная выплата — это моральная и материальная компенсация за сложности в работе, которые возникли с распространением коронавирусной инфекции.

Алексей Карнаухов,

главный врач бийской скорой помощи:

На медработников навалилась серьезная психологическая и физическая нагрузка. Работать в средствах индивидуальной защиты тяжело, тем более, что сейчас лето. Дополнительные выплаты позволяют чувствовать заботу государства. Их получили все наши сотрудники, которые работают с инфицированными больными.

Алтайские медики продолжают получать доплату за работу с коронавирусными пациентами. Анна Зайкова.

Кто получает выплаты

Напомним, что согласно Постановления Правительства РФ № 415 от 2 апреля в регион поступили 91,5 млн рублей. Средства распределены между сотрудниками медицинских организаций, которые оказывают помощь коронавирусным больным.

Размер выплаты зависит от средней зарплаты в крае по итогам 9 месяцев прошлого года (23413 руб.). Таким образом, врачам скорой помощи, поликлиник и поликлинических отделений выплатят стимулирующие размером — 80% от среднемесячного дохода, среднему медицинскому персоналу — 40%. В стационарах врачи получат — 100%, средние медработники — 50%, младший медперсонал — 30%.

Согласно второму распоряжению правительства, стимулирующие выплаты для работников медорганизаций фиксированы. Их размер был обозначен президентом для всей страны. Доплаты получают работники «скорой»: врачи по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал и водители — 25 тысяч рублей. Врачам стационаров ежемесячно будут выплачивать 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч, младшему — 25 тысяч рублей в месяц. На эти цели Алтайскому краю выделены 179,9 миллиона рублей.

Благодаря решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко дополнительные выплаты для работников медорганизаций будут организованы так же из краевого бюджета. В регионе сегодня около 180 сотрудников больниц, которые находятся в особой зоне риска, но не входят в перечень категорий, определенных Минздравом РФ. Им будут произведены выплаты за счет средств краевого бюджета на общую сумму около 15 миллионов рублей.