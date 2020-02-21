Алтайские онкологи научились сохранять легкие пациентов после радикальных операций

В краевом онкодиспансере провели первые на Алтае бронхопластические операции при раке легкого. Заведующему отделением торакальной хирургии № 1 Александру Агееву удалось сшить концы разрезанного бронха и сохранить легкие пациентов, курильщиков с большим стажем.

Уникальной методике Александр Агеев научился у знаменитого российского хирурга-онколога Евгения Левченко в Санкт-Петербургском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Петрова.

«Это собственная разработка Левченко, с помощью которой можно надежно стыковать бронхи и не бояться нагноения из-за попадания в рану воздуха и микробов», — рассказал врач.

Коварство рака легкого заключается в том, что часто опухоль располагается в очень неудобном месте — в бронхах, которые соединяют дыхательную трахею с самим органом.

Раньше, чтобы решить проблему кардинально, приходилось удалять не только пораженную часть бронха, но вместе с ней и примыкающее к нему легкое. Или же таким пациентам вовсе отказывали в хирургическом лечении, заменяя его лучевой терапией.

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Александр Агеев,

заведующий отделением торакальной хирургии № 1 краевого онкодиспансера:

Эти варианты — Сцилла и Харибда для больных с тяжелыми сопутствующими патологиями органов дыхания и сердечнососудистой системы, а также курильщиков со стажем. Лучевая нагрузка крайне изнурительно действует на и без того натруженные органы, а жизнь с одним легким и вовсе накладывает массу ограничений.

Бронхопластика позволяет радикально пролечить рак и при этом сохранить здоровое легкое. Для этого хирург вырезает пораженный участок бронха выше и ниже опухоли, а оставшиеся концы сшивает между собой.

Главная сложность операции в том, что чаще всего обрезанные бронхи не совпадают по диаметру. Приходится их вставлять друг в друга и обшивать «заплаткой» из лоскута межреберной мышцы.

Александр Агеев говорит, что успех таких операций зависит от слаженной работы хирурга и анестезиолога, здесь нужна особая анестезиологическая методика раздельной интубации легких. Она стала возможной с недавно поступившими в онкодиспансер новыми наркозно-дыхательными аппаратами.

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Оба пациента Агеева после операции чувствуют себя хорошо. Один из них уже готовится к выписке, второй активно «расхаживается» после удаления дренажных трубок. Оба они — заядлые курильщики, но накануне операции привычку бросили, по их собственному признанию, «окончательно и бесповоротно».

Примерно 10% пациентов с раком легкого на Алтае нуждаются в подобном лечении. Александру Агееву предстоит обучить методике других врачей своего отделения с тем, чтобы все больные могли получить необходимую помощь.