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Здоровье

Алтайские онкологи удалили пациенту гигантскую опухоль почки

Врачи Алтайского краевого онкологического диспансера удалили жителю Благовещенского района огромную опухоль. Она в три раза превышала почку, рассказали в учреждении. Операция длилась три часа.

Врачи, больница
Врачи, больница
unsplash

Сергей обратился к врачам с жалобами на кровь в моче. После обследований выяснилось, что у него не просто рак, а гигантская опухоль. Хирург онкоурологического отделения Павел Агафонов рассказал, что опухоль практически поглотила левую почку, заняв ее место в брюшной полости.

Опухоль.
Опухоль.
akod22.ru

Почечные карциномы такого размера встречаются нечасто. Одна из основных сложностей во время операции заключается в том, чтобы аккуратно извлечь гигантское образование через хирургический разрез.

Хирурги удалили саму опухоль, надпочечник, ближайшие к почке лимфоузлы и прилежащую жировую ткань. Уже на операционном столе в почечной вене нашли тромб, который также удалили.

Сергея уже перевели в обычную палату. Он чувствует себя хорошо, сам встает с постели. У пациента осталась правая здоровая почка. Врачи говорят, что так можно жить практически без ограничений.

Онкологи напоминают, что из-за особенностей физиологического расположения почек, в брюшной полости злокачественная патология годами может развиваться бессимптомно. Поэтому проходить УЗИ брюшной полости нужно ежегодно.

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