Бийские ВИЧ-пациенты остались без лекарств и врачебной помощи после Нового года

Представитель инициативной группы живущих с ВИЧ "Территория жизни" Евгений Котляров рассказал altapress.ru, что несколько дней пациенты бийского СПИД-Центра не могли получить необходимые лекарства, потому что два инфекциониста ушли на больничный. А медперсоналу запретили выдавать терапию больным. Также он отметил, что возникли перебои с поставками препарата "Норвир".

По словам Котлярова, утром 12 января пациенты все же получили свои лекарства, но врачей-инфекционистов в больнице всё еще нет.

"Препараты выдала старшая медсестра, без приема лечащего врача. Пациенты не смогли получить результаты своих анализов, рассказать о своем состоянии. Но мы пока рады и тому, что хотя бы лекарства дали", — говорит активист.

"Давайте обратимся к Путину"

Всего в Бийске живет 3067 больных ВИЧ-инфекцией, а врачей-инфекционистов, которые их принимают и выписывают лекарства, в наукограде всего два. Но и к ним у пациентов есть вопросы.

"Они назначали неадекватные схемы лечения, которые шли в ущерб организму. Схемы, в которых препараты не взаимодействуют друг с другом. В прошлом году люди приходили перед Новым годом за лекарствами, а им выписывали неполные схемы — один препарат дают, а второй нет. А его нельзя пить один, лучше вообще ничего не пить. Это ведь профессиональная глупость. Но мы понимали, что это единственные врачи и спускали все на тормозах, чтобы у нас хотя бы они оставались", — отмечает Евгений Котляров.

Активист рассказывает, что одна из врачей большую часть года находится на длительных больничных, пациенты видят её всего несколько месяцев в год.

"Второй врач уже пенсионерка. Почему мы это видим, а руководство нет? Надо где-то искать врачей. Я предлагал, давайте мы займемся этим вопросом, обратимся к Владимиру Путину. Но мы не хотим пока производить резонанс, нам нужен конструктивный диалог и результат, а не противостояние. Но если без вышестоящих инстанций нас не воспринимают, давайте мы сделаем ход конем — пойдем на федеральный уровень, потому что на краевом это не работает", — говорит Котляров.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края altapress.ru подтвердили, что пока бийские инфекционисты на больничном, препараты больным выдают другие сотрудники центра по профилактике и борьбе со СПИДом при консультативной поддержке врачей-инфекционистов из Барнаула. Кроме того, до выхода врачей филиала с больничного, с 15 января в Бийск будут ездить краевые специалисты. Они будут проводить обследования больных, назначать и изменять схемы антиретровирусной терапии.

Также в алтайском Минздраве рассказали, что препарат "Норвир" доставили в Бийск 10 января. По словам специалистов, он не является жизненно важным, а используется для усиления действия другого препарата. Если "Норвира" у пациента не будет, то его состояние не ухудшится.

Своя аптечка

Кроме государства, ВИЧ-больным Алтайского края помогают и другие пациенты со всей страны. В России существует общественная организация "Пациентский контроль", у которой есть свой запас лекарств, созданный силами пациентов. Если в регионах где-то начинаются перебои, то организация делится запасами из своей аптечки. Именно эта организация помогала бийским пациентам с ВИЧ в прошлом году, когда в больнице не было нужных препаратов. В этом году бийская "аптечка" тоже получила резервные лекарства, но не все наименования и не в достаточном количестве, чтобы помочь нуждающимся.

"Врачи нам говорили, что помочь нечем, приобретайте за свой счет. А как приобретать, если денег на жизнь едва хватает? Некоторые аналоговые препараты действительно очень дорогие", — рассказывает Котляров.

По закону государство предоставляет ВИЧ-инфицированным бесплатные лекарства и медицинскую помощь. Однако не всегда есть такая возможность. В прошлом году в Алтайском крае возникли перебои с лекарствами. В этом году в крае остался запас антиретровирусных препаратов на 74,7 млн рублей. Однако сейчас региональный Минздрав докупает лекарств для людей с ВИЧ еще на 5 млн рублей, которые выделили из местного бюджета, сообщили представители ведомства. Сейчас специалисты составляют письмо в финансовый комитет Алтайского края с просьбой выделить дополнительно 50 млн рублей на закупку лекарств. В ведомстве также отметили, что ситуация в крае с лекарствами не критическая, и дополнительные закупки делают чтобы перестраховаться.

Отметим, что в декабре 2017 года Минюст России внес в список иностранных агентов алтайскую общественную организацию "Выбор", которая занималась просветительской деятельностью и помогала в реабилитации ВИЧ-инфицированных людей региона.

Справка

На 1 января 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 27 485 случаев ВИЧ-инфекции. На территории края проживает 20 979 человек с вирусом иммунодефицита. Пораженность на 100 тыс. населения — 883,4, что на 11% ниже, чем в Сибирском Федеральном округе. С 2016 года число новых случаев ВИЧ-инфекции снижается. В Бийске в прошлом году выявили 284 случая, что на 18 случаев меньше, чем в 2016.