Алтайские врачи опровергли слухи о том, что онкобольные будут обязаны лечиться только в своем регионе

Жители края обеспокоены принятым недавно новым порядком оказания помощи онкологическим больным, согласно которому, якобы, теперь все будут лечиться только в своем регионе. Как сообщает краевой онкологический диспансер, такой вопрос «не корректен в принципе», новый порядок не ограничит прав пациентов.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 116-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях» принят 19 февраля 2021 года и вступит в силу только с начала 2022 года.

Одна из подписчиц паблика Barnaul22 опубликовала тревожное письмо:

Теперь человек с онкологическим заболеванием не сможет получить медицинскую помощь в рамках ОМС нигде, кроме своего региона по месту регистрации. Проще говоря, нам запретили обращаться за помощью в ведущие онкологические клиники России в Москве и Санкт-Петербурге. То есть если я прописана в Алтайском крае, то и лечиться могу только в АКОД Надежда. И никого не волнует, что возможно здесь нет необходимого оснащения, оборудования или квалифицированного специалиста, способного провести сложную операцию. Хочешь жить — плати, не хочешь — умирай, вас таких много. Господи, как страшно стало жить! Я сейчас прохожу лечение в Москве и понимаю, что это мой последний шанс. Если произойдет рецидив, то все… Страшно…

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Ситуацию прокомментировали в краевом онкодиспансере «Надежда». «Вопрос о том, не сломает ли новый порядок работу онкослужбы на Алтае или в каком-либо другом регионе России, не корректен в принципе. Цель нового порядка заключается в совершенствовании работы онкослужбы, а никак не наоборот», — говорится в комментарии.

Действительно, в новом порядке прописано, что регионы должны четко определить принципы и правила направления онкобольных в пределах региона для проведения им диагностических и лечебных процедур и прописать это в соответствующих документальных актах. Для онкологической службы нашего региона они уже итак определены.

Условно говоря, всех пациентов города Барнаула или районов края с узлами в щитовидной железе более 1 см. поликлиники в обязательном порядке отправляют на пункционную биопсию в краевой диагностический центр или краевую клиническую больницу, аналогичным пациентам из Бийска такая процедура проводится в диагностическом центре Бийска.

Онкологический диспансер. Операция. Диспансер «Надежда».

Или другой пример — направление онкопациентов с установленным диагнозом для получения лекарственного лечения. Если пациент из Барнаула или районов края — то в «Надежду», части пациентам из Каменской или Алейской территориальных зон такое лечение будет проведено в их территориальных медучреждениях. То есть, соответственно, пациенты из Бийской или Рубцовской зоны будут проходить такое лечение в круглосуточных или дневных стационарах своих онкодиспансеров.

Существующие схемы территориального закрепления медицинских организаций будут доработаны в соответствии с новыми едиными требованиями. Это позволит грамотно выстроить систему маршрутизации пациента с момента подозрения на злокачественное новообразование до получения специализированной помощи.

«Каких-либо критичных изменений не произойдет. Ни один из онкологических диспансеров, действующих на территории Алтайского края, не будет выведен из этой схемы», — уверяют в «Надежде».

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Новый порядок не устанавливает запретов и не ограничивает права граждан на выбор медицинской организации и врача. Государственные или коммерческие клиники, участвующие в территориальной программе ОМС, имеющие лицензию по профилю «онкология», смогут также на общих основаниях участвовать в оказании медицинской помощи населению.

Кроме того, в полном объеме сохранится возможность высокотехнологичного лечения в федеральных медицинских центрах.

В новом порядке также прописано обязательное проведение телемедицинских консультаций при ряде нозологий, в том числе с федеральными медицинскими организациями и Национальными медицинскими исследовательскими центрами.

Также будут четко прописаны профили, структура и штатные нормативы отделений, стандарты оснащения, а главное сроки получения медпомощи.

«Сейчас в крае идет анализ имеющихся возможностей и подготовка к реализации нового порядка. Он начнет с начала 2022 года. О первых более конкретных результатах этого анализа мы сможем сообщить вам уже в начале осени этого года», — говорится в комментарии онкодиспансера.