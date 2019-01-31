Алтайские врачи провели сложнейшую операцию на мозге бийской пенсионерки

В нейрохирургическом отделении К раевой клинической больницы провели уникальную операцию 66-летней жительнице Бийска. За 8 часов ей устранили сразу две серьезные патологии, передает сайт регионального правительства.

В краевом минздраве рассказали, что у женщины была опухоль и аневризма передней соединительной артерии головного мозга. Обе патологии ликвидировали одной операцией. По словам заведующего отделением нейрохирургииДмитрия Долженко, такие случаи в России единичны. Операцию проводили нейрохирурги Андрей Чупин, Станислав Галашевич и Владимир Зеленин.

Пациентка отметила, что врачи спасли ей жизнь. «Раньше мне было очень плохо, у меня постоянно кружилась голова, теперь я снова ощущаю себя нормальным человеком», — сказала она.