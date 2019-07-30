Алтайские врачи провели уникальную операцию и спасли пенсионерку от рака

В Барнауле врачи-онкологи провели сложную операцию 58-летней пациентке с четвертой стадией рака кишечника с метастазами в печени. Об этом сообщает краевое министерство здравоохранения.

Операция длилась почти восемь часов. За это время хирурги-онкологи удалили пациентке опухоль кишечника, левую долю печени, селезенку и участок диафрагмы — те места, куда успела прорасти опухоль. Следующим этапом станут курсы химиотерапии, чтобы «закрепить» результат.

Обычно в таких сложных случаях хирургическое вмешательство проводится в два этапа. Даже в крупных федеральных центрах за один раз подобные операции выполняются в исключительных случаях. Лечащий врач пациентки уверен, что «ключевую роль сыграла слаженная работа всей операционной бригады».

Пациенткой стала 58-летняя Мария Ивановна из села Дубровино Романовского района. Болезнь обнаружилась, когда в ее деревню приехал «Автопоезд здоровья». Врачи сразу заподозрили серьезное заболевание и отправили пенсионерку в Барнаул на обследование. В Краевом диагностическом центре у пациентки выявили аденокарциному ободочной кишки IV стадии с синхронными метастазами в печени.