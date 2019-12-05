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Здоровье

Алтайский край активно стареет и все больше заболевает раком

В Алтайском крае растет заболеваемость раком, заявили в краевом онкодиспансере. За девять месяцев 2019 года выявили более 9 тысяч первичных случаев злокачественных новообразований. Годом ранее таких случаев было 7,7 тысяч.

В онкоцентре.
В онкоцентре.
akod22.ru

Онкология чаще выявляется у возрастных пациентов. Алтайский край входит в число активно стареющих территорий России, сказала заместитель главного врача по организационно-методической работе краевого онкодиспансера Алла Федоскина.

При этом алтайские врачи стали чаще диагностировать рак на ранних стадиях, когда он лучше поддается лечению. В прошлом году доля таких пациентов составила более половины от общего числа впервые установленных диагнозов.

За девять месяцев этого года в крае в смотровых кабинетах и на профосмотрах было обследовано почти 1 млн. 300 тыс. человек. И у 2004 пациентов выявлен первичный рак.

Какими раком болеют чаще?

Доля заболеваемости раком легкого, печени, поджелудочной железы и почек снизилась по сравнению с прошлым годом почти на 20%, но все равно остается стабильно высокой — 60% от общего числа вновь заболевших.

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