Алтайский край готовится к третьей волне коронавируса

«Ковид не ушел. Все-таки в Алтайском крае и России еще нет достаточной иммунной прослойки. Вполне возможна третья волна. Наша задача — быстро развернуть, если потребуется, профильный коечный фонд», — рассказал Дмитрий Попов.

Медики региона готовятся к худшему. Когда придет третья волна коронавируса и какой будут ее сила и продолжительность, неизвестно, но инфраструктуру региона готовят к разным вариантам развития событий.

Если в первую волну чаще болели молодые, то во вторую волну — много тяжелых пациентов среди 60+, от этого и рост смертности. В третью волну пронозируют рост заболеваемости среди тех и других, к ним, скорее всего, присоединятся дети.