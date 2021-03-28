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Здоровье

Алтайский край готовится к третьей волне коронавируса

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал «Алтайской правде», что в регионе ждут третью волну заболеваемости коронавирусом.

Пандемия. Вирус. Дети
Пандемия. Вирус. Дети
unsplash.com

«Ковид не ушел. Все-таки в Алтайском крае и России еще нет достаточной иммунной прослойки. Вполне возможна третья волна. Наша задача — быстро развернуть, если потребуется, профильный коечный фонд», — рассказал Дмитрий Попов.

Медики региона готовятся к худшему. Когда придет третья волна коронавируса и какой будут ее сила и продолжительность, неизвестно, но инфраструктуру региона готовят к разным вариантам развития событий.

Если в первую волну чаще болели молодые, то во вторую волну — много тяжелых пациентов среди 60+, от этого и рост смертности. В третью волну пронозируют рост заболеваемости среди тех и других, к ним, скорее всего, присоединятся дети.

«Опыт 2020 года нам позволяет организовывать медпомощь в пандемию по другим профилям, не закрывать плановую помощь и целые больницы, сказал министр. — Мы научились с этой инфекцией работать. Научились предупреждать вспышечный характер заболевания внутри медицинской организации, когда ранее были вынуждены ее закрывать».

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