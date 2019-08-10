Алтайский край непредсказуемо забеременел

Алтайский край совершенно неожиданно стал лидером российского рейтинга по числу беременных женщин в 2018 году. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав России.

По данным информагентства, показатель беременности в регионе в прошедшем году составил 19 331 случай на 100 тысяч населения. При этом Алтайский край значительно опередил идущую на втором месте Калининградскую область (17 945) и вошедшую в тройку лидеров Республику Тыва (16 546).

Самые низкие показатели отмечены в Курской, Тюменской и Амурской областях.

Тем не менее, рейтинг выглядит несколько странным, если сравнить его с данными Алтайкрайстата. Статведомство указывает, что за 2018 год в Алтайском крае родилось 23 477 малышей, что на две с лишним тысячи меньше, чем в 2017 году.

Можно также предположить, что «демографический взрыв» произойдет в крае в текущем году. Однако опять же Алтайкрайстат сообщает, что за пять месяцев этого года в крае родились 8832 младенца, что меньше на 723, чем в 2017 году.