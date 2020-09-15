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Алтайский край переходит к третьему этапу снятия ковидных ограничений. Что это значит?

Алтайский край начинает переход к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений. Разрешается работа всех организаций, а также проведение любых событий. Такие изменения внесены в указ губернатора Алтайского края «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Почему смягчают режим

Радикальное смягчение режима ограничений стало возможным после принятия целого комплекса профилактических мер, отметил Виктор Томенко 15 сентября на аппаратном совещании в правительстве Алтайского края.

«У нас есть все основания для перехода на третий этап снятия ограничений. Мы получили такое согласование от санитарных властей, — сказал губернатор. — Тем не менее, будут сохранены необходимые меры предосторожности для тех, кто обеспечивает взаимодействие людей между собой, обслуживает большие группы потребителей, покупателей, всего населения Алтайского края».

Однако расслабляться все равно пока рано. «Обстановка в целом нормализуется, но всех нас, и особенно организации здравоохранения, конечно, это не должно успокаивать», — подчеркнул Томенко.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Надо ли носить маски

В Алтайском крае по-прежнему сохраняется масочный режим, организациям и индивидуальным предпринимателям запрещается обслуживание посетителей без масок.

Продолжают действовать и предписания для организаций и предпринимателей. Им нужно обеспечивать социальную дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров, наличие антисептиков при входе, обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в помещениях, где находятся посетители.

Предприятия общественного питания должны использовать перегородки или делать расстановку столов на расстоянии 1,5 метра.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Что будет с режимом самоизоляции

До 3 октября в крае сохранится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Им запрещено покидать место жительства.

Выход из дома допускается для обеспечения жизненно важных потребностей, в том числе для оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Будут ли проводить дезинфекцию

Если в населенном пункте обнаружат зараженных коронавирусом, то организации, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, обязаны переходить на закрытый режим работы.

Роспотребнадзор дал предписания о проведении регулярных профилактических дезинфекций в помещениях общего пользования.

Собственники общественного транспорта, а также помещений железнодорожных и автовокзалов обязаны проводить постоянную обработку транспортных средств и помещений.

Собственникам жилых домов рекомендовали проводить заключительную дезинфекцию жилых помещений после госпитализации граждан с COVID-19, а также после выздоровления жильцов, если они лечились на дому.

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