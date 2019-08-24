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Здоровье

Алтайский край подтвердил статус самого жирного региона России

В России растет число людей, больных ожирением — с 1,4 млн в 2013 году до более 2 млн в 2018-м. По последним данным Минздрава, больше всего людей с избыточным весом проживают в Алтайском крае, передает «РИА Новости».

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.
Полные и бедные: почему Алтайский край стал лидером по ожирению и чем это опасно
Здоровье

По данным ведомства, в 2018 году на 100 тыс. населения Алтайского края приходилось 5,57 тыс. случаев ожирения. Следующие в рейтинге Курганская и Тюменская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ существенно худее. Там зарегистрировано 2,7, 2,63, 2,62 тыс. человек с избыточным весом на 100 тыс. населения соответственно.

Реже всего такой диагноз ставился в Приморском крае (387). Также невысокий уровень заболевания в Кабардино-Балкарии (578), Москве (588), Калининградской области (618) и Якутии (627).

Звание «самый жирный регион» Алтайский край удерживает второй год подряд. Аналогичный вердикт был вынесен в 2017 году. Тогда СМИ писали, что ожирением страдает 5,4% жителей края.

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