Алтайский край подтвердил статус самого жирного региона России

В России растет число людей, больных ожирением — с 1,4 млн в 2013 году до более 2 млн в 2018-м. По последним данным Минздрава, больше всего людей с избыточным весом проживают в Алтайском крае, передает « РИА Новости ».

По данным ведомства, в 2018 году на 100 тыс. населения Алтайского края приходилось 5,57 тыс. случаев ожирения. Следующие в рейтинге Курганская и Тюменская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ существенно худее. Там зарегистрировано 2,7, 2,63, 2,62 тыс. человек с избыточным весом на 100 тыс. населения соответственно.

Реже всего такой диагноз ставился в Приморском крае (387). Также невысокий уровень заболевания в Кабардино-Балкарии (578), Москве (588), Калининградской области (618) и Якутии (627).

Звание «самый жирный регион» Алтайский край удерживает второй год подряд. Аналогичный вердикт был вынесен в 2017 году. Тогда СМИ писали, что ожирением страдает 5,4% жителей края.