Алтайский край получил деньги на новое медицинское оборудование: что купят и куда

Алтайскому краю из резервного фонда Правительства РФ выделили 299 млн 900 тысяч рублей на покупку медицинского оборудования. Об этом сообщает официальный сайт региона. Рассказываем, что купят на эти деньги и в каких больницах появится новые приборы.