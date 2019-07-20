Алтайский край получил деньги на новое медицинское оборудование: что купят и куда

Для Алтайского кардиологического диспансера приобретут компьютерный томограф.
Краевая клиническая больница и Клинический центр охраны материнства и детства получат магнитно-резонансные томографы (МРТ).
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи и рубцовская городская больница № 2 станут обладателями ангиографических рентгеновских аппаратов (ангиографов).
В Минздраве подчеркивают, что ангиографы в больнице скорой помощи и в Рубцовске появятся впервые. Сообщается, что такое оборудование требует специально подготовленных для него помещений. Средства на ремонт уже выделили из краевого бюджета.
Новое оборудование планируют запустить в эксплуатацию в 2019 году.