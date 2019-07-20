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Здоровье

Алтайский край получил деньги на новое медицинское оборудование: что купят и куда

Алтайскому краю из резервного фонда Правительства РФ выделили 299 млн 900 тысяч рублей на покупку медицинского оборудования. Об этом сообщает официальный сайт региона. Рассказываем, что купят на эти деньги и в каких больницах появится новые приборы.

Врачи, больница
Врачи, больница
unsplash.com

Для Алтайского кардиологического диспансера приобретут компьютерный томограф.

Краевая клиническая больница и Клинический центр охраны материнства и детства получат магнитно-резонансные томографы (МРТ).

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи и рубцовская городская больница № 2 станут обладателями ангиографических рентгеновских аппаратов (ангиографов).

В Минздраве подчеркивают, что ангиографы в больнице скорой помощи и в Рубцовске появятся впервые. Сообщается, что такое оборудование требует специально подготовленных для него помещений. Средства на ремонт уже выделили из краевого бюджета.

Новое оборудование планируют запустить в эксплуатацию в 2019 году.

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