Алтайский край получил партию дорогих препаратов для лечения СМА

Заявку на лекарства для детей с СМА, мукополисахаридозом, гипофосфатазией и нейробластомой еще в начале года подавал региональный минздрав.
32 флакона «Нусинерсена» (торговое наименование «Спинраза») и 90 штук «Рисдиплама» («Эврисди») передали в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Пациенты уже получают терапию, сообщили в минздраве края.
Летом ожидается поставка лекарственных препаратов «Элосульфаза» и «Асфотаза альфа» для двух пациентов, которые обеспечиваются за счет средств краевого бюджета.
Отметим, что одна доза препарата «Спинраза» стоит около 6 млн рублей.