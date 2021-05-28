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Здоровье

Алтайский край получил партию дорогих препаратов для лечения СМА

Фонд «Круг добра» закупил препараты для детей со спинальной мышечной атрофией. Крупную партию передали в Алтайский край.

"Спинраза".
"Спинраза".
Скриншот vesti.ru

Заявку на лекарства для детей с СМА, мукополисахаридозом, гипофосфатазией и нейробластомой еще в начале года подавал региональный минздрав.

32 флакона «Нусинерсена» (торговое наименование «Спинраза») и 90 штук «Рисдиплама» («Эврисди») передали в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Пациенты уже получают терапию, сообщили в минздраве края.

Летом ожидается поставка лекарственных препаратов «Элосульфаза» и «Асфотаза альфа» для двух пациентов, которые обеспечиваются за счет средств краевого бюджета.

Отметим, что одна доза препарата «Спинраза» стоит около 6 млн рублей.

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