Алтайский край попал в 10 регионов с самой большой смертностью от СПИДа

Издание самостоятельно посчитало данные, предоставленные региональными службами статистики, и выявило, какие субъекты Федерации в 2018 году вышли в лидеры по количеству умерших от ВИЧ. Официально Росстат и Минздрав пока эти данные не раскрывают.
В Кемеровской области всего в 2018 году умерли 38,2 тыс. человек, из них 1750 — от ВИЧ. Коэффициент смертности от ВИЧ составляет 65,1 случая на 100 тыс. жителей региона — это больше, чем от всех отравлений алкоголем, самоубийств, убийств, утоплений и ДТП вместе взятых. Для сравнения: по данным ВОЗ за 2017 год, в Зимбабве и ЮАР — странах с самой высокой смертностью от вируса — этот показатель составил 133 и 190 умерших на 100 тыс. жителей соответственно.
На втором месте идет Иркутская область, где коэффициент смертности от ВИЧ — 42,4 случая на 100 тыс. жителей, или три-четыре человека из каждой сотни умерших.
Новосибирская область стоит на четвертом месте с коэффициентом 34,8.
Алтайский край имеет коэффициент 31,5. То есть, 31,5 случаев на 100 тыс. жителей.