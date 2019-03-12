Алтайский край попал в 10 регионов с самой большой смертностью от СПИДа

В первой российской десятке с самой высокой смертностью от ВИЧ находятся 4 региона Сибирского федерального округа. И первое место тут у Кемеровской области. Алтайский край занимает восьмую строчку этого печального рейтинга, пишет РБК.

Издание самостоятельно посчитало данные, предоставленные региональными службами статистики, и выявило, какие субъекты Федерации в 2018 году вышли в лидеры по количеству умерших от ВИЧ. Официально Росстат и Минздрав пока эти данные не раскрывают.​​​

В Кемеровской области всего в 2018 году умерли 38,2 тыс. человек, из них 1750 — от ВИЧ. Коэффициент смертности от ВИЧ составляет 65,1 случая на 100 тыс. жителей региона — это больше, чем от всех отравлений алкоголем, самоубийств, убийств, утоплений и ДТП вместе взятых. Для сравнения: по данным ВОЗ за 2017 год, в Зимбабве и ЮАР — странах с самой высокой смертностью от вируса — этот показатель составил 133 и 190 умерших на 100 тыс. жителей соответственно.

На втором месте идет Иркутская область, где коэффициент смертности от ВИЧ — 42,4 случая на 100 тыс. жителей, или три-четыре человека из каждой сотни умерших.

Новосибирская область стоит на четвертом месте с коэффициентом 34,8.

Алтайский край имеет коэффициент 31,5. То есть, 31,5 случаев на 100 тыс. жителей.