Алтайский край признан регионом-середняком по здоровому образу жизни

Алтайский край оказался на 36 месте среди регионов России по показателю приверженности населения здоровому образу жизни. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА Новости .

При составлении рейтинга эксперты проанализировали такие показатели, как доля населения, занимающегося физкультурой и спортом; потребление табака; продажа алкоголя; число людей, которые совершили преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

В итоге лидерами по приверженности ЗОЖ вновь оказались регионы Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария), а вот в аутсайдеры попали Дальний Восток и Крайний Север (Камчатский край, Еврейская автономная область и Магаданская область).

Алтайский край оказался в середине списка — на 36 месте (из 85 субъектов). Годом ранее наш регион находился на 38 позиции рейтинга.

Республика Алтай — на 43 позиции, хотя еще годом ранее этот регион был на 63 месте.