Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 сентября 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Алтайский край признан регионом-середняком по здоровому образу жизни

Алтайский край оказался на 36 месте среди регионов России по показателю приверженности населения здоровому образу жизни. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА Новости.

Бег.
Бег.
СС0

При составлении рейтинга эксперты проанализировали такие показатели, как доля населения, занимающегося физкультурой и спортом; потребление табака; продажа алкоголя; число людей, которые совершили преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

В итоге лидерами по приверженности ЗОЖ вновь оказались регионы Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария), а вот в аутсайдеры попали Дальний Восток и Крайний Север (Камчатский край, Еврейская автономная область и Магаданская область).

Алтайский край оказался в середине списка — на 36 месте (из 85 субъектов). Годом ранее наш регион находился на 38 позиции рейтинга.

Республика Алтай — на 43 позиции, хотя еще годом ранее этот регион был на 63 месте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость