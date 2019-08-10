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Здоровье

Алтайский край стал одним из лидеров в стране по заболеваемости

Алтайский край попал в число регионов-лидеров с самым больным населением. Статистический сборник с такими данными за 2018 год опубликовало Министерство здравоохранения России.

Детское отделение городской поликлиники №14.
Детское отделение городской поликлиники №14.
Анна Зайкова

Как сообщают РИА «Новости», меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, а больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии.

Если изучить сборник более пристально, можно обратить внимание, что Алтайский край является одним из лидеров по выявленным за год заболеваниям: туберкулез (90,3 случаев, здесь и далее — на 100 тыс жителей), злокачественные новообразования (530,5), психические расстройства (5189), зависимость от алкоголя (88,1), а также от наркотических веществ (17,4).

По некоторым видам детских и женских болезней наш регион также входит в число «передовиков».

Однако отметим, что сводной таблицы по регионам в сборнике Минздрава нет.

Более подробно со всеми данными можно ознакомиться на сайте министерства.

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