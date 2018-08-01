Алтайский край стал самым «больным» регионом России

За Алтайским краем идут Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Карелия и Республика Коми — там врачи зафиксировали больше 230 тысяч болезней, пишет RT.
Самым здоровым регионом России оказалась Кабардино-Балкария, где болели больше 95 тысяч людей. За ней следуют Чечня, Курская область, Тува и Астраханская область — в этих регионах врачи зарегистрировали около 116 тысяч недугов.
В среднем по России в 2017 году было зафиксировано больше 160 тысяч заболеваний на 100 тысяч населения.
Ранее сообщалось, что Алтайский край возглавил список регионов, страдающих от ожирения. Этот диагноз в 2017 году был поставлен 5,4% жителей региона, следует из данных, опубликованных в ежегодном статистическом сборнике министерства здравоохранения.
Также край лидирует по числу психических расстройств (6271,2 на 100 тыс. населения) среди регионов России.
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В конце мая врачи оценили число психически больных россиян, и выяснилось, что каждый четвертый-пятый житель страны страдает той или иной психопатологией. Распространенность всей возможной психопатологии в России может колебаться от 20 до 25%, уверены специалисты.