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Алтайский край стал самым «больным» регионом России

Минздрав РФ зафиксировал больше всего болезней в 2017 году в Алтайском крае. В регионе на 100 тысяч населения пришлось больше 250 тысяч заболеваний.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
СС0.

За Алтайским краем идут Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Карелия и Республика Коми — там врачи зафиксировали больше 230 тысяч болезней, пишет RT.

Самым здоровым регионом России оказалась Кабардино-Балкария, где болели больше 95 тысяч людей. За ней следуют Чечня, Курская область, Тува и Астраханская область — в этих регионах врачи зарегистрировали около 116 тысяч недугов.

В среднем по России в 2017 году было зафиксировано больше 160 тысяч заболеваний на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что Алтайский край возглавил список регионов, страдающих от ожирения. Этот диагноз в 2017 году был поставлен 5,4% жителей региона, следует из данных, опубликованных в ежегодном статистическом сборнике министерства здравоохранения.

Также край лидирует по числу психических расстройств (6271,2 на 100 тыс. населения) среди регионов России.

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В конце мая врачи оценили число психически больных россиян, и выяснилось, что каждый четвертый-пятый житель страны страдает той или иной психопатологией. Распространенность всей возможной психопатологии в России может колебаться от 20 до 25%, уверены специалисты.

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