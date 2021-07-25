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Здоровье

Алтайский край уступил лидерство в рейтинге самых психических больных регионов

Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в России из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано на Чукотке, меньше всего — в Чечне, такие данные опубликованы в статистическом сборнике Минздрава РФ, пишет РИА Новости.

Мозг.
Мозг.
unsplash.com

«Психические расстройства и расстройства поведения на 100 тысяч всего населения: Чукотский автономный округ — 10012,3, Еврейская автономная область — 6437,6, Алтайский край — 5834,9», — говорится в сборнике.

Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зарегистрировано в Чечне, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1555,6; Ингушетии — 1674,6; Москве — 2005,5, уточняется в документе.

В то же время больше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, было зафиксировано в Чукотском и Ненецком автономных округах и Сахалинской области.

«Психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя + синдром зависимости от алкоголя на 100 тысяч соответствующего населения: Чукотский автономный округ — 272,4, Ненецкий автономный округ — 176,8, Сахалинская область 107,7», — говорится в сборнике.

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