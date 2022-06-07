7 июня
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Здоровье

Алтайский край вошел в федеральную программу развития донорства

Алтайский край включили в список регионов-участников федеральной программы развития донорства, сообщают в пресс-службе регионального Минздрава.

Значок почётного донора.
Значок почётного донора.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Всего в программу вошли 8 регионов. Ее реализуют за счет Фонда президентских грантов. И предполагается, что будут созданы информационные продукты, направленные на популяризацию донорства.

«Программа <…> предполагает информационную и материальную поддержку, в части создания сувенирной продукции, которая отражала бы специфику региона, местный колорит», — рассказала замруководителя Координационного совета по донорству при Общественной палате.

В ведомстве отмечают, что в России выросла потребность в донорской крови. Это произошло, так как необходимо производить отечественные препараты на основе ее компонентов. А подобные лекарства, которые РФ получает из-за границы, могут прекратить поставлять из-за санкций.

Сейчас в Алтайском крае проживают около 30 тыс. доноров, среди которых 13 тыс. носят звание почетного донора России. С их участием ежегодно заготавливают примерно 35 тонн крови.

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