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Здоровье

Алтайский край вошел в список отстающих регионов по уровню тестирования на ковид

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы с самым низким охватом тестирования на коронавирус. Кроме Алтайского края в список отстающих вошли 12 регионов, сообщает ТАСС.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

В список также попали: Кировская, Псковская, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Вологодская, Смоленская области, Адыгея, Кабардино-Балкария, Республика Башкортостан, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область.

Об этом Попова рассказала на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. По ее словам, такие низкие значения осложняют оценку эпидемиологической обстановки, чтобы в том числе вовремя развернуть необходимое количество коек для больных.

Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Зайкова, altapress.ru

«За последние четыре недели увеличивается охват тестированием населения <…> показатель составляет 339,4 на 100 тыс. населения. Напомню у нас показатель, базовый уровень, это 200 на 100 тыс. населения, нельзя его снижать», — отметила глава Роспотребнадзора.

Тем временем, население более 40 регионов России могут получать на портале госуслуг данные о прохождении тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

«Мы достигли значительного прогресса, и если в мае-июне в среднем в день в личные кабинеты граждан передавалось около 60 тыс. тестов, это порядка 15−20%, на сегодняшний день это 40% и это порядка 200 тыс. в сутки. Рост за месяц составил 2,5 раза, общее количество переданных результатов приблизилось к 6 млн, но мы считаем, что этого недостаточно. С технической точки зрения мы отработали все необходимы алгоритмы, емкости достаточны, и полностью на сегодняшний день интегрирован 41 субъект», — рассказала Попова.

Она уточнила, что передача результатов тестов на портал госуслуг сегодня является очень востребованной услугой, в частности для получения QR-кодов.

Попова добавила, что пока не все частные лаборатории в полном объеме передают результаты тестов на ковид на портал госуслуг.

«Мы провели анализ. К сожалению, ряд коммерческих лабораторий больших сетей, название которых я не будут сейчас приводить, выглядят таким образом: одна из сетей делает 40 тыс. тестов в сутки, передает 10 тыс., другая 15 тыс. тестов в сутки, передает за последние сутки только 136», — отметила Попова.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

По словам Поповой, основная доля выявляемых случаев заражения ковидом приходится на три региона.

«Преимущественно это Центральный федеральный округ, Северо-Западный и присоединился на уходящей неделе Дальневосточный федеральный округ. Основные меры предпринимаются именно здесь», — уточнила спикер.

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