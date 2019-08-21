Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Алтайский край возглавил рейтинг по заболеваемости гастритом

По данным за 2018 год, в Алтайском крае отмечается наибольший уровень заболеваемости гастритом и дуоденитом, пишет RT со ссылкой на информацию минздрава РФ.

Картофель фри. Фастфуд.
Картофель фри. Фастфуд.
CC0.

В регионе зафиксировали 7 510,5 случаев на 100 тыс. населения.

На втором месте Чувашия (4 735 случаев), далее — Карелия (4 609,9) и Ненецкий автономный округ (4 577,4).

Меньше всего больных гастритом и дуоденитом в Еврейской автономной области (1 180,1).

В целом по России уровень заболеваемости этими болезнями в 2018 году составил 2 806,8 случаев на 100 тыс. населения.

«Да, количество обращений по поводу гастрита выросло. Но это связано с тем, что медицинская помощь стала ближе и доступнее. Большую роль в росте количества пациентов сыграло обнаружение хеликобактериальной инфекции и возможности её диагностики», — заявил доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с «Вечерней Москвой».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость