Алтайский край возглавил рейтинг по заболеваемости гастритом

В регионе зафиксировали 7 510,5 случаев на 100 тыс. населения.
На втором месте Чувашия (4 735 случаев), далее — Карелия (4 609,9) и Ненецкий автономный округ (4 577,4).
Меньше всего больных гастритом и дуоденитом в Еврейской автономной области (1 180,1).
В целом по России уровень заболеваемости этими болезнями в 2018 году составил 2 806,8 случаев на 100 тыс. населения.
«Да, количество обращений по поводу гастрита выросло. Но это связано с тем, что медицинская помощь стала ближе и доступнее. Большую роль в росте количества пациентов сыграло обнаружение хеликобактериальной инфекции и возможности её диагностики», — заявил доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с «Вечерней Москвой».