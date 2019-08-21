Алтайский край возглавил рейтинг по заболеваемости гастритом

По данным за 2018 год, в Алтайском крае отмечается наибольший уровень заболеваемости гастритом и дуоденитом, пишет RT со ссылкой на информацию минздрава РФ.

В регионе зафиксировали 7 510,5 случаев на 100 тыс. населения.

На втором месте Чувашия (4 735 случаев), далее — Карелия (4 609,9) и Ненецкий автономный округ (4 577,4).

Меньше всего больных гастритом и дуоденитом в Еврейской автономной области (1 180,1).

В целом по России уровень заболеваемости этими болезнями в 2018 году составил 2 806,8 случаев на 100 тыс. населения.