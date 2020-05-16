Алтайский «Кучуксульфат» опроверг слухи о массовом заражении сотрудников предприяти

На предприятии «Кучуксульфат» в Алтайком крае выявлено 6 заболевших COVID-19. Контактировавшие с ними изолированы. Руководство предпринимает все меры для нераспространения вируса.

Заместитель генерального директора предприятии Владимир Ермолов рассказал, с середины марта 2020 года для обеспечения сотрудников индивидуальной защитой было приобретено 85 тыс. защитных масок (из них 25 тыс. — многоразовые, 60 тыс. — одноразовые), 1 830 литров антисептика, 900 килограмм препаратов для дезинфекции помещений.

Дополнительно приобретены термометры, в том числе бесконтактные, анализаторы воздуха, одноразовые медицинские костюмы. Всего на мероприятия по борьбе с COVID 19 предприятием направлено 5,2 млн рублей.

На «Кучуксульфате» введен масочный режим, осуществляется контроль за соблюдением социальной дистанций не менее 1,5 м при прохождении проходной и нахождении на рабочих местах.

Допуск на рабочее место сотрудников осуществляется только после прохождения предсменного осмотра с измерением температуры и обработки рук антисептиками, сотрудники с признаками ОРВИ отстраняются от работы.

Каждые два часа производится проветривание и уборка помещений дезинфицирующими средствами. Работникам запрещено перемещение между цехами и участками, если эти действия не обусловлены технологическим процессом.

Прием пищи идет в строго отведенном месте, столовая раоает только на вынос продуктов.

В начале апреля отстранены от работы с дальнейшей самоизоляцией сотрудники в возрасте 65+ лет, а также беременные женщины и работники, находящиеся в зоне риска, имеющие хронические заболевания.

С момента выявления у сотрудников заболевания коронавирусной инфекцией администрация «Кучуксульфата» отстранила от работы с соблюдением самоизоляции более 55 работников, у которых был произведен забор биологического материала, для направления в лабораторию ПЦР диагностики краевой медицинской организации.

Всего среди сотрудников предприятия зафиксировано 6 заболевших COVID-19, 4 из которых имели исключительно бытовые контакты с зараженными. Источник заражения у первых заболевших двоих сотрудников устанавливается. Оба этих работника — члены одной семьи.