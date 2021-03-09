Алтайский медик рассказал, как лучше всего восстанавливаться после коронавируса

На фоне многих опасных заболеваний коронавирус выделяется еще и тем, что, переболев им, здоровым себя сразу не почувствуешь. Хорошее состояние здоровья само по себе не вернется — нужно над этим поработать. Игорь Жиляков, заместитель главного врача сети санаториев «Курорт Белокуриха», рассказал на заседании «Мужского клуба» в Барнауле, как это сделать. Altapress.ru раскрывает секреты.

Три эффективных способа

«У тех, кто переболел COVID-19, в течение полугода могут проявляться слабость, недомогание и головные боли. Все потому, что коронавирус настолько коварен, что поражает не только легкие, но и внутренние органы», — подчеркивает доктор Жиляков.

По его словам, доказательная медицина выделяет три наиболее эффективных способа восстановления: это лечебная физкультура, дыхательная гимнастика и комплексное лечение, которое, кстати, можно пройти в санаториях «Курорта Белокуриха».

ЛФК и дыхательной гимнастикой можно заниматься и дома, но только очень осторожно, поскольку есть ряд нюансов, объясняет Игорь Жиляков. К примеру, существует популярное мнение, что для восстановления легких следует надувать шарики или ставить грелку.

Игорь Жиляков. Фото: Дмитрий Лямзин.

На самом деле этого ни в коем случае делать нельзя. Медик советует работать со специалистами, чтобы не совершить ошибок и не навредить своему еще не окрепшему организму.

Игорь Жиляков,

заместитель главного врача сети санаториев «Курорт Белокуриха»:

— Основная задача дыхательной гимнастики — сформировать другой дыхательный стереотип, включив в работу те отделы легкого, которые у неболевшего человека мало задействованы. Благодаря этому объем легких удастся увеличить на 10%.

Соляная пещера — тоже выход

На заседании «Мужского клуба» доктору был задан вопрос: «В последнее время соляные пещеры стали использоваться для восстановления организма после COVID-19. Но так ли они эффективны?»

Существует два метода лечения, подчеркивает эксперт. Первый — галотерапия, это когда пациент заходит в комнату, изнутри покрытую солью. Второй — спелеотерапия, когда создается имитация соляной пещеры, для чего используется сильвинитовый камень.

Игорь Жиляков,

заместитель главного врача сети санаториев «Курорт Белокуриха»:

— Мы используем спелеотерапию, но это лишь вспомогательный метод лечения.

Соляная пещера , реабилитация после болезни коронавирусом. Сеть санаториев «Курорт Белокуриха».

Что делать с поврежденными легкими

По словам доктора Жилякова, однозначно говорить о том, можно ли восстановить поврежденные органы, например «стеклянные легкие», пока преждевременно.

В настоящее время не существует крупных исследований, которые бы изучали отдаленные последствия коронавируса. Чтобы давать прогнозы и делать выводы, нужно провести большое количество наблюдений.

Игорь Жиляков,

заместитель главного врача сети санаториев «Курорт Белокуриха»:

— Но мы все равно надеемся, что организм победит это заболевание: фиброзирование легких (образование в них рубцов. — Прим. ред.) будет совсем незначительным, и в целом изменения в органах дыхания будут полностью исчезать.

Игорь Жиляков. Фото: Дмитрий Лямзин.

Почему следует восстанавливаться в сети санаториев «Курорт Белокуриха»

Самое важное, отмечает Игорь Жиляков, это комплексный подход к восстановлению. В сети санаториев алтайской здравницы клиентам проведут диагностические обследования — неподготовленному человеку едва ли удастся самостоятельно выбрать необходимый комплекс обследований, а здесь все сделают за него.

Кроме того, ЛФК и дыхательная гимнастика проводятся по собственным методикам — все занятия будут проходить под присмотром специалистов.

Игорь Жиляков,

заместитель главного врача сети санаториев «Курорт Белокуриха»:

— Вам не придется изучать все существующие методики и выбирать из них наиболее подходящую. Вам все расскажут, покажут и научат правильно выполнять оздоровительные упражнения.

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