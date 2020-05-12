Алтайский министр рассказал, когда больницы и поликлиники вернутся в прежний режим работы

Если роста заболеваемости COVID-19 не будет через 7−10 дней, то учреждения здравоохранения могут постепенно начать возвращение в обычный режим работы. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Больницы и поликлиники Алтайского края поменяли режим работы в связи с пандемией коронавируса в конце апреля. Был прекращен плановый прием пациентов, скрининговые и диагностические процедуры, приостановлены плановые операции. Фактически учреждения перешли на прием лишь экстренных больных.

Министр объяснил, что пока рано говорить о возвращении учреждений здравоохранения в строй в полной мере, поскольку заболеваемость COVID-19 может вырасти после майских «шашлычных» праздников.

«Будем смотреть эпидобстановку в течение 7−10 дней после праздников, — сказал Попов. — Если роста заболеваемости не будет, то постепенно будем возвращать учреждения к прежнему режиму работы по согласованию с муниципалитетами, где ситуация наименее опасная».

Министр выразил надежду, что это может произойти уже в июне.