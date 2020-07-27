Алтайский министр рассказал, сколько стоит лечение одного больного с COVID-19

«У нас есть так называемые стационары на дому. Амбулаторное лечение заразившихся коронавирусом может составлять порядка 14 тыс. рублей за весь период ведения больного», — сказал министр.
При этом в крае на 27 июля 62 человека находятся на аппаратах ИВЛ. Это и ковидные пациенты, и люди, у которых есть внебольничная пневмония, но тесты на COVID-19 отрицательные. Всего в крае 304 пациента с корнавирусом и пневмониями нуждаются в кислородном лечении.
«Тяжелые формы протекания болезни, подключение к ИВЛ и реанимационные усилия врачей требуют большего внимания и больших средств. Лечение одного тяжелого пациента требует 180 тыс. рублей и больше, в зависимости от используемых препаратов и длительности лечения», — объяснил министр.