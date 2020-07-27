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Здоровье

Алтайский министр рассказал, сколько стоит лечение одного больного с COVID-19

Лечение тяжелых больных с COVID-19 в Алтайском крае ведется дорогостоящими препаратами, рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов. Сумма, затрачиваемая на лечение, может сильно варьироваться.

Маски. Коронавирус.
Маски. Коронавирус.
Анна Зайкова.

«У нас есть так называемые стационары на дому. Амбулаторное лечение заразившихся коронавирусом может составлять порядка 14 тыс. рублей за весь период ведения больного», — сказал министр.

При этом в крае на 27 июля 62 человека находятся на аппаратах ИВЛ. Это и ковидные пациенты, и люди, у которых есть внебольничная пневмония, но тесты на COVID-19 отрицательные. Всего в крае 304 пациента с корнавирусом и пневмониями нуждаются в кислородном лечении.

«Тяжелые формы протекания болезни, подключение к ИВЛ и реанимационные усилия врачей требуют большего внимания и больших средств. Лечение одного тяжелого пациента требует 180 тыс. рублей и больше, в зависимости от используемых препаратов и длительности лечения», — объяснил министр.

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