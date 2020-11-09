Алтайский Минздрав ищет медработников через центр занятости

Специалисты центра занятости проанализировали базу безработных горожан и нашли в ней большое количество людей, которые имеют профильное медицинское образование.
«Сегодня Барнаулу и Алтайскому краю в целом нужны специалисты любого медицинского профиля: санитарочки, врачи, медсестры… — все, кто готов выйти на передовую ковидного фронта. Не хватает реаниматологов, пульмонологов, инфекционистов и прочих», — говорится в сообщении.
В центре занятости состоялась личная встреча с потенциальными кандидатами, люди откликнулись на призыв. Те, кто когда-то ушел из профессии, сегодня готовы вновь вернуться, чтобы помогать.
Минздрав Алтайского края разработал план по индивидуальному возвращению таких медработников. Врачам с дипломами и сертификатами выписаны направления на трудоустройство. Со средним медицинским персоналом ситуация сложнее, так как у многих нет сертификата и свидетельства об аккредитации. В ближайшее время этот вопрос будет прорабатываться.