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Здоровье

Алтайский Минздрав ищет медработников через центр занятости

Алтайский Минздрав обратился в центр занятости населения из-за острой нехватки медицинского персонала в разгар пандемии, — сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения края.

Врач в больнице. Медицина.
Врач в больнице. Медицина.
CC0

Специалисты центра занятости проанализировали базу безработных горожан и нашли в ней большое количество людей, которые имеют профильное медицинское образование.

«Сегодня Барнаулу и Алтайскому краю в целом нужны специалисты любого медицинского профиля: санитарочки, врачи, медсестры… — все, кто готов выйти на передовую ковидного фронта. Не хватает реаниматологов, пульмонологов, инфекционистов и прочих», — говорится в сообщении.

В центре занятости состоялась личная встреча с потенциальными кандидатами, люди откликнулись на призыв. Те, кто когда-то ушел из профессии, сегодня готовы вновь вернуться, чтобы помогать.

Минздрав Алтайского края разработал план по индивидуальному возвращению таких медработников. Врачам с дипломами и сертификатами выписаны направления на трудоустройство. Со средним медицинским персоналом ситуация сложнее, так как у многих нет сертификата и свидетельства об аккредитации. В ближайшее время этот вопрос будет прорабатываться.

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