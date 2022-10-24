Алтайский Минздрав напомнил, почему важно контролировать артериальное давление

24 октября в Алтайском крае начнется Неделя контроля артериального давления, а 29 во всем мире будут отмечать День борьбы с инсультом. Чем опасна гипертония, как ее правильно диагностировать и лечить, напомнили алтайские врачи.

— Мы каждый год проводим неделю контроля артериального давления с тем, чтобы напомнить жителям Алтайского края о важности этой процедуры для жизни и здоровья. Во всех медучреждениях региона особое внимание уделяется профилактике инфарктов и инсультов, а также наблюдению за пациентами с этими заболеваниями, поскольку именно они являются наиболее частой причиной летальных исходов во всем мире, — говорят специалисты регионального Минздрава.

По статистике, 95% пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (а это как раз инсульты) — люди, у которых давление повышено постоянно или время от времени «скачет».

Гипертония наблюдается у 40% людей, и с возрастом распространенность ее увеличивается. После 60 лет уже 60% людей имеют это заболевание. Быстрый способ заполучить его — набрать лишний вес, поменьше двигаться, а также курить и злоупотреблять алкоголем.

В основном это — болезнь 60+, однако иногда гипертониками становятся совсем молодые люди 20−30 лет. Виной тому генетическая предрасположенность или другие заболевания: сахарный диабет, проблемы с сосудами и сердцем, ВИЧ-инфекция.

На больничные койки с инсультом чаще попадают женщины. «Возможно, это связано с тем, что у мужчин чаще случается инфаркт миокарда, и они живут не так долго, как женщины», — говорят врачи.

Диагностика Пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края

Считается, что показатель нормального артериального давления составляет 120/80 мм ртутного столба. Некоторые пациенты сходятся в том, что у каждого норма своя, так называемое «рабочее» давлении, при котором человек чувствует себя хорошо. Для кого-то 115/80 при рабочем 130/90 может оказаться пониженным, хотя и укладывается в границы нормы. И, наоборот, при рабочем 110/80 повышенным может стать уже 130/90.

Но это миф!

Неврологи подчеркивают: давление, выходящее за нижние и верхние границы нормы, рабочим для здорового человека не бывает. К сожалению, большинство людей никак не чувствуют, что показатели превышены, на их субъективное самочувствие это никак не влияет.

Если человек чувствует себя хорошо при повышенном давлении — это повод бежать к врачу, потому что рано или поздно сосуды «испортятся» — стенки станут толще, а просвет меньше. В первую очередь это коснется органов-мишеней: через несколько лет гипертония приведет к хронической болезни почек, ишемической болезни сердца или инсульту.

Инсульт бывает ишемическим, когда закупоривается один из сосудов головного мозга, и геморрагическим — когда сосуд разрывается, происходит кровоизлияние, и в мозге, грубо говоря, образуется синяк. Второй вариант опаснее: чаще приводит к коме, тяжелой инвалидности и смерти.

Профилактировать гипертонию можно правильным питанием, снижением веса, умеренными физическими нагрузками. Однако если заболевание все же диагностировано, человеку всю оставшуюся жизнь придется принимать лекарства, чтобы уменьшить риск попасть в неврологические и кардиологические отделения. Ни в коем случае нельзя бросать препараты, если «стало легче». Постоянная приверженность лечению, говорят медики, залог здоровой и долгой жизни.

Специалисты Минздрава региона говорят, что продление жизни — это основная задача и вызов для системы здравоохранения сейчас. По целевым показателям до 2030 года средняя продолжительность жизни должна составить 77 лет (сейчас 68,6).

Первый фактор, который должен способствовать росту продолжительности жизни — относительно благоприятные эпидусловия к коронавирусу, которые мы наблюдаем сейчас. Второй — полноценный охват диспансерным наблюдением людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе постоянное наблюдение и контроль за людьми с артериальной гипертензией и перенесшими инсульт или инфаркт", — говорят в минздраве Алтайского края.

«В Алтайском крае в настоящее время ведется обзвон жителей региона из так называемой группы высокого риска осложнений болезней сердечно-сосудистой системы. Данная работа организована на площадке Диагностического центра. Оператор колл-центра предлагает ответить на несколько простых вопросов с целью оценки состояния (артериальное давление, сахар крови, контроль приёма препаратов), в случае получения нестабильных данных, пациенту даются рекомендации по дальнейшим действиям, либо он записывается на приём к врачу, либо направляется фельдшер кабинета неотложной помощи на дом», — отмечают в региональном ведомстве.

Тонометр. ССО

Как измерить давление

Для того чтобы узнать свое истинное артериальное давление, придется потрудиться, а не просто хаотично пользоваться тонометром время от времени.

Всегда нужно делать это в положении сидя, после отдыха от физических нагрузок. Перед измерением нельзя употреблять кофеинсодержащие напитки и курить. Измерять давление нужно ежедневно в течение одной-двух недель, раз в полгода. Если хотя бы трехкратно регистрируется превышение показателей — это основание полагать, что у вас артериальная гипертензия. При этом важнейшее правило — не заниматься самолечением, а обратиться к доктору.