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Здоровье

Алтайский минздрав объяснил, почему детей не начали прививать от гриппа

В Алтайском крае объявлен старт вакцинации против гриппа, однако детям прививки не ставят. Врачи говорят, что вакцины нет. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов утверждает, что препараты поступили, однако, все еще лежат на складах.

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0

«Детская вакцина поступила в количестве 128 тыс. доз 24 августа, — сказал Попов. — Но она лежит на складах. Ее пока не распределили между медицинскими учреждениями, поскольку сертификаты и передаточные документы на нее нам еще не дали. Нужно соблюсти все процедуры, поскольку речь идет о безопасности детей, и мы не можем рисковать».

Вакцинация от гриппа традиционно завешалась к 1 ноября.

В этом году она должна была начаться и закончиться раньше, в связи с возможной вакцинацией от коронавируса.

Как только поступят документы на препараты, детям начнут ставить прививки.

Министр добавил, что вакцина для взрослых в количестве 555 тыс. доз также поступила в регион, уже привито 163 тыс. человек.

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