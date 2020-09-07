Алтайский минздрав объяснил, почему детей не начали прививать от гриппа

«Детская вакцина поступила в количестве 128 тыс. доз 24 августа, — сказал Попов. — Но она лежит на складах. Ее пока не распределили между медицинскими учреждениями, поскольку сертификаты и передаточные документы на нее нам еще не дали. Нужно соблюсти все процедуры, поскольку речь идет о безопасности детей, и мы не можем рисковать».
Вакцинация от гриппа традиционно завешалась к 1 ноября.
В этом году она должна была начаться и закончиться раньше, в связи с возможной вакцинацией от коронавируса.
Как только поступят документы на препараты, детям начнут ставить прививки.
Министр добавил, что вакцина для взрослых в количестве 555 тыс. доз также поступила в регион, уже привито 163 тыс. человек.