Алтайский минздрав объяснил ситуацию с пациенткой, не получившей помощи и уехавшей лечить рак в Белоруссию

Как сообщили в управлении, женщина находится на контроле онкологического диспансера. Результат анализа ее опухоли получили 7 ноября.
«Женщину проконсультировали специалисты онкоцентра. Было назначено лечение в соответствии с клиническими рекомендациями, они едины для всего медицинского сообщества», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что 12 декабря пациентку госпитализируют в Рубцовске.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что жительница края долго не могла добиться обследования и назначения лечения от рака в регионе. Здесь ей поставили вторую стадию рака.
Она собрала сумму денег со знакомыми и уехала в Белоруссию. Там ей поставили четвертую стадию.
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