Алтайский минздрав опроверг закрытие противотуберкулезного диспансера в Рубцовске

Как сообщили в региональном ведомстве, в соответствии с предписанием Росздравнадзора в декабре пациенты рубцовского противотуберкулезного диспансера, которые нуждаются в круглосуточном лечении, будут переведены в Лебяженскую туберкулезную больницу в Егорьевском районе.

«Условия в данной медорганизации гораздо комфортнее, чем в Рубцовске. Здание находится в живописном месте с чистым воздухом. Сам рубцовский противотуберкулёзный диспансер закрывать не планируется. Здесь будет организована амбулаторная медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулёза», — указывают в краевом министерстве.