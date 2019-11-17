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Здоровье

Алтайский минздрав опроверг закрытие противотуберкулезного диспансера в Рубцовске

Минздрав Алтайского края опроверг информацию о закрытии противотуберкулезного диспансера в Рубцовске.

Врач.
Врач.
CCO

Как сообщили в региональном ведомстве, в соответствии с предписанием Росздравнадзора в декабре пациенты рубцовского противотуберкулезного диспансера, которые нуждаются в круглосуточном лечении, будут переведены в Лебяженскую туберкулезную больницу в Егорьевском районе.

«Условия в данной медорганизации гораздо комфортнее, чем в Рубцовске. Здание находится в живописном месте с чистым воздухом. Сам рубцовский противотуберкулёзный диспансер закрывать не планируется. Здесь будет организована амбулаторная медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулёза», — указывают в краевом министерстве.

Отдельно подчеркивается, что все медицинские работники рубцовского диспансера сохранят свои рабочие места в полном объёме.

Также в минздраве успокаивают, что волнение жителей Рубцовска и прилегающих районов в связи с появлением информации о закрытии медучреждения, являются необоснованными.

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