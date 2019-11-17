Алтайский минздрав опроверг закрытие противотуберкулезного диспансера в Рубцовске

Как сообщили в региональном ведомстве, в соответствии с предписанием Росздравнадзора в декабре пациенты рубцовского противотуберкулезного диспансера, которые нуждаются в круглосуточном лечении, будут переведены в Лебяженскую туберкулезную больницу в Егорьевском районе.
«Условия в данной медорганизации гораздо комфортнее, чем в Рубцовске. Здание находится в живописном месте с чистым воздухом. Сам рубцовский противотуберкулёзный диспансер закрывать не планируется. Здесь будет организована амбулаторная медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулёза», — указывают в краевом министерстве.
Отдельно подчеркивается, что все медицинские работники рубцовского диспансера сохранят свои рабочие места в полном объёме.
Также в минздраве успокаивают, что волнение жителей Рубцовска и прилегающих районов в связи с появлением информации о закрытии медучреждения, являются необоснованными.