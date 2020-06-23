Алтайский минздрав отказывался возить пациентов на гемодиализ

Люди ездили туда и обратно на личном либо попутном транспорте, самостоятельно за свой счет.
«Государственными учреждениями края заявителям было отказано в организации бесплатной транспортировки от места жительства до места проведения процедуры гемодиализа в г. Бийск и обратно», — заявили в краевой прокуратуре.
По закону транспортировка больных хронической почечной недостаточностью до медучреждений входит в обязанности минздрава, указывают в надзорном ведомстве.
Теперь министерство по решению суда обязано организовать и обеспечивать доставку сельчан на процедуру, взяв на себя все финансовые расходы.
«Указанное решение суда обращено к немедленному исполнению», — подчеркнули в прокуратуре.