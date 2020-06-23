Алтайский минздрав отказывался возить пациентов на гемодиализ

Несколько жителей Красногорского района, страдающие тяжелым заболевание почек, были вынуждены сами добираться до Бийска, чтобы попасть на гемодиализ. Жизненно важную процедуру необходимо проводить минимум три раза в неделю, а краевой минздрав предоставлять транспорт отказывался, сообщает краевая прокуратура.

Люди ездили туда и обратно на личном либо попутном транспорте, самостоятельно за свой счет.

«Государственными учреждениями края заявителям было отказано в организации бесплатной транспортировки от места жительства до места проведения процедуры гемодиализа в г. Бийск и обратно», — заявили в краевой прокуратуре.

По закону транспортировка больных хронической почечной недостаточностью до медучреждений входит в обязанности минздрава, указывают в надзорном ведомстве.

Теперь министерство по решению суда обязано организовать и обеспечивать доставку сельчан на процедуру, взяв на себя все финансовые расходы.

«Указанное решение суда обращено к немедленному исполнению», — подчеркнули в прокуратуре.