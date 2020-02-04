Алтайский минздрав придумал, как побороть очереди за лекарствами

Минздрав Алтайского края заявил о возможном расширении списка пунктов выдачи льготных лекарств. Чиновники также объяснили, почему в некоторых пунктах приходится стоять в очередях часами.

Ранее барнаульцы пожаловались, что в аптеке на ул. Малахова, 11, где выдают лекарства льготникам, приходится стоять по 3−4 часа. В минздраве сообщили, что в ближайшее время там начнет работу большой торговый зал, для выдачи льготных лекарств будет работать пять окон.

В минздраве говорят, что дело в сложном финансовом положении муниципальных аптек № 132 и № 306. Они выдавали льготные лекарства, но из-за проблем с финансами не смогли продолжить работу.

Обеспечением жителей Барнаула льготными лекарствами занимается АКГУП «Аптеки Алтая». Минздрав поставил учреждению задачу — наладить работу аптечных пунктов.

«Забрать полностью все помещения прежних точек не было возможности — не все из них подлежали лицензированию. Адреса нескольких аптечных пунктов изменились, но их количество не уменьшилось. Более того, планируется расширение сети точек выдачи льготных лекарств», — сообщили в пресс-службе регионального министерства.

В частности, речь идет о детской городской поликлинике № 9, там уже нашли помещение. Прорабатывается вопрос с поликлиникой горбольницы № 12.

В пункте выдачи льготных лекарств. altai.spravedlivo.ru

Где выдают льготные лекарства в Барнауле