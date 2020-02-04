Алтайский минздрав придумал, как побороть очереди за лекарствами

Ранее барнаульцы пожаловались, что в аптеке на ул. Малахова, 11, где выдают лекарства льготникам, приходится стоять по 3−4 часа. В минздраве сообщили, что в ближайшее время там начнет работу большой торговый зал, для выдачи льготных лекарств будет работать пять окон.
В минздраве говорят, что дело в сложном финансовом положении муниципальных аптек № 132 и № 306. Они выдавали льготные лекарства, но из-за проблем с финансами не смогли продолжить работу.
Обеспечением жителей Барнаула льготными лекарствами занимается АКГУП «Аптеки Алтая». Минздрав поставил учреждению задачу — наладить работу аптечных пунктов.
«Забрать полностью все помещения прежних точек не было возможности — не все из них подлежали лицензированию. Адреса нескольких аптечных пунктов изменились, но их количество не уменьшилось. Более того, планируется расширение сети точек выдачи льготных лекарств», — сообщили в пресс-службе регионального министерства.
В частности, речь идет о детской городской поликлинике № 9, там уже нашли помещение. Прорабатывается вопрос с поликлиникой горбольницы № 12.
Где выдают льготные лекарства в Барнауле
- Аптека № 240, ул. Антон Петрова, д. 124.
- Аптека № 144, ул. Герман Титова, д. 21.
- Аптека № 288, ул. Малахова, д. 111.
- Аптека № 293, пр-т Социалистический, д. 130.
- Аптека № 132, пр-т Ленина, д. 87/ пр-т Строителей, д. 2.
- Аптека № 3, ул Павловский тракт, д. 277а.
- Аптека № 306, ул. Георгиева, д. 4.
- Аптека № 132, пр-т Красноармейский, д. 131.
- Первая аптека, пр-т Красноармейский, д. 79 — новый пункт.
- Аптечный пункт № 9, ул. Белинского, д. 13 (в здании детской поликлиники Городской больницы № 10) — новый пункт для жителей п. Южный.
- Аптечный пункт № 8, ул. Весенняя, д. 1 (в здании Городской поликлиники № 12) — для жителей пос. Новосиликатный.
- Аптечный пункт № 3, ул. Ляпидевского, д. 1 (здание поликлиники).
- Аптечный пункт № 4, Змеиногорский тракт, д. 110/20.
- Аптечный пункт № 5, пр. Комсомольский, 75А.
- Аптечный пункт № 6, ул. Гущина, д. 179.
- Аптечный пункт № 7, ул. Малахова, д. 46.
- АО «Аптека № 1», пр-т Ленина, д. 28 и ул. Челюскинцев, д. 67.