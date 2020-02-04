Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 февраля -4°C

Алтайский минздрав придумал, как побороть очереди за лекарствами

Минздрав Алтайского края заявил о возможном расширении списка пунктов выдачи льготных лекарств. Чиновники также объяснили, почему в некоторых пунктах приходится стоять в очередях часами.

Аптека.
Аптека.
http://zdravalt.ru/

Ранее барнаульцы пожаловались, что в аптеке на ул. Малахова, 11, где выдают лекарства льготникам, приходится стоять по 3−4 часа. В минздраве сообщили, что в ближайшее время там начнет работу большой торговый зал, для выдачи льготных лекарств будет работать пять окон.

В минздраве говорят, что дело в сложном финансовом положении муниципальных аптек № 132 и № 306. Они выдавали льготные лекарства, но из-за проблем с финансами не смогли продолжить работу.

Обеспечением жителей Барнаула льготными лекарствами занимается АКГУП «Аптеки Алтая». Минздрав поставил учреждению задачу — наладить работу аптечных пунктов.

«Забрать полностью все помещения прежних точек не было возможности — не все из них подлежали лицензированию. Адреса нескольких аптечных пунктов изменились, но их количество не уменьшилось. Более того, планируется расширение сети точек выдачи льготных лекарств», — сообщили в пресс-службе регионального министерства.

В частности, речь идет о детской городской поликлинике № 9, там уже нашли помещение. Прорабатывается вопрос с поликлиникой горбольницы № 12.

В пункте выдачи льготных лекарств.
В пункте выдачи льготных лекарств.
altai.spravedlivo.ru

Где выдают льготные лекарства в Барнауле

  • Аптека № 240, ул. Антон Петрова, д. 124.
  • Аптека № 144, ул. Герман Титова, д. 21.
  • Аптека № 288, ул. Малахова, д. 111.
  • Аптека № 293, пр-т Социалистический, д. 130.
  • Аптека № 132, пр-т Ленина, д. 87/ пр-т Строителей, д. 2.
  • Аптека № 3, ул Павловский тракт, д. 277а.
  • Аптека № 306, ул. Георгиева, д. 4.
  • Аптека № 132, пр-т Красноармейский, д. 131.
  • Первая аптека, пр-т Красноармейский, д. 79 — новый пункт.
  • Аптечный пункт № 9, ул. Белинского, д. 13 (в здании детской поликлиники Городской больницы № 10) — новый пункт для жителей п. Южный.
  • Аптечный пункт № 8, ул. Весенняя, д. 1 (в здании Городской поликлиники № 12) — для жителей пос. Новосиликатный.
  • Аптечный пункт № 3, ул. Ляпидевского, д. 1 (здание поликлиники).
  • Аптечный пункт № 4, Змеиногорский тракт, д. 110/20.
  • Аптечный пункт № 5, пр. Комсомольский, 75А.
  • Аптечный пункт № 6, ул. Гущина, д. 179.
  • Аптечный пункт № 7, ул. Малахова, д. 46.
  • АО «Аптека № 1», пр-т Ленина, д. 28 и ул. Челюскинцев, д. 67.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость