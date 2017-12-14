Алтайский минздрав признал нехватку лекарств для диабетиков

Впервые на дефицит инсулина пожаловались два месяца назад. Больше всего жалоб поступило из Бийска. Лекарств не хватает для тех, кто относится к региональным льготникам.

"Это было связано с конкурсом, и как раз с тем, что у нас не получилось взять импортный инсулин, пришлось его просто отложить этот аукцион", — говорит замминистра здравоохранения Алтайского края Елена Кравец.

Аукцион должен был пройти еще в сентябре, но сроки сдвинули из-за ограничения ФАС на покупку иностранных лекарств. Теперь диабетики будут получать отечественные препараты. В Минздраве считают, что российские лекарства ничем не уступают импортным. Но люди жалуются, что при смене препаратов у них ухудшается самочувствие.

Алла Вигель,

главный внештатный эндокринолог Минздрава Алтайского края:

— Поскольку это биологические препараты, они могут вызвать и аллергическую реакцию, они могут быть неэффективными у конкретного пациента, поэтому замена инсулиновых препаратов недопустима! И эта позиция ассоциации эндокринологов, главного эндокринолога России и всех экспертов этой области!

Краевой Минздрав обратился за помощью к двум отечественным производителям, которые бесплатно выделили 450 упаковок препаратов двух видов. Также ведомство провело дополнительные Госзакупки и несколько партий инсулина в аптеки уже завезли.

Справка

Сейчас в Алтайском крае сахарным диабетом болеют около 16 тысяч людей.