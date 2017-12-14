Алтайский минздрав признал нехватку лекарств для диабетиков

В Алтайском крае появилась нехватка лекарств для больных сахарным диабетом. Перебои в поставках связаны с переносом аукциона по госзакупкам препаратов, сообщают "Наши новости" со ссылкой на краевой Минздрав.
Впервые на дефицит инсулина пожаловались два месяца назад. Больше всего жалоб поступило из Бийска. Лекарств не хватает для тех, кто относится к региональным льготникам.
"Это было связано с конкурсом, и как раз с тем, что у нас не получилось взять импортный инсулин, пришлось его просто отложить этот аукцион", — говорит замминистра здравоохранения Алтайского края Елена Кравец.
Аукцион должен был пройти еще в сентябре, но сроки сдвинули из-за ограничения ФАС на покупку иностранных лекарств. Теперь диабетики будут получать отечественные препараты. В Минздраве считают, что российские лекарства ничем не уступают импортным. Но люди жалуются, что при смене препаратов у них ухудшается самочувствие.
Алла Вигель,
главный внештатный эндокринолог Минздрава Алтайского края:
— Поскольку это биологические препараты, они могут вызвать и аллергическую реакцию, они могут быть неэффективными у конкретного пациента, поэтому замена инсулиновых препаратов недопустима! И эта позиция ассоциации эндокринологов, главного эндокринолога России и всех экспертов этой области!
Краевой Минздрав обратился за помощью к двум отечественным производителям, которые бесплатно выделили 450 упаковок препаратов двух видов. Также ведомство провело дополнительные Госзакупки и несколько партий инсулина в аптеки уже завезли.
Справка
Сейчас в Алтайском крае сахарным диабетом болеют около 16 тысяч людей.
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