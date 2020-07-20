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Здоровье

Алтайский минздрав прокомментировал рост числа тяжелобольных COVID-19 в регионе

В Алтайском крае становится все меньше зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме, и растет количество тяжелобольных. В региональном минздраве связывают это с особенностями эпидемиологического периода, в который вошел край.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что на этапе выявления зараженных, количество бессимптомных больных колеблется в районе 30%, но многие из них быстро переходят в разряд среднетяжелых.

«Это особенности эпидемиологического периода, — сказал Попов. — Последние две недели мы фиксируем, что количество вирусных пневмоний в структуре заболеваемости достигает 90% и существенно превышает количество бактериальных пневмоний. Таким пациентам требуется КТ-диагностика. При вирусной пневмонии врачи практически ежечастно регистрируют новые участки поражения легочной системы. Поэтому степень тяжести протекания болезни быстро растет».

Общее число заболевших в регионе за все время составляет 7573 человека. По данным на 20 июля, в Алтайском крае за последние сутки выявили 191 человека с коронавирусом. Выздоровели 4799 человек. Скончались — 157 человек.

В Алтайском крае 95 тяжелобольных пациентов с коронавирусом, 27 из них — на аппарате ИВЛ.

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