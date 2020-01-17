Алтайский минздрав прокомментировал закрытие перинатального центра «ДАР»

Жители Барнаула обеспокоены тем, что перинатальный центр «ДАР» перестал принимать пациентов. В городе ходят слухи о закрытии крупного учреждения и роспуске персонала, которые опровергает региональный Минздрав.

В «ДАРе» началась санитарная обработка. Это ежегодная процедура, занимающая две недели. Учреждение не принимает новых пациентов с 10 января.

Женщин и детей, который находятся в стационаре, выписали или перевели в другие родильные дома Барнаула. Сложных пациентов госпитализировали в краевой клинический центр охраны материнства и детства.

По словам начальника отдела организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Елены Ершовой, санобработки проводятся ежегодно во всех родильных домах.

Санобработка началась 15 января. Из «ДАРа» перевезли 23 женщины и 33 ребенка. Уборка продлится до 29 января, и тогда перинатальный центр будет работать в прежнем режиме.