Как изменилось наблюдение беременных в Алтайском крае из-за коронавируса

Из-за коронавируса в Алтайском крае вынужденно ограничили оказание плановой медпомощи. Что в таком случае делать жительницам региона, ждущим ребенка, в Instagram прояснила начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения краевого минздрава Елена Ершова.

Как идет наблюдение

Беременные низкой группы риска наблюдаются дистанционно, говорит специалист. В Алтайском крае это примерно 15−18% женщин, которые здоровы сами, а беременность протекает нормально. Они на связи с врачом, но женские консультации не посещают.

Больше всего беременных относятся к средней группе риска — у них есть какие-то отклонения в здоровье либо матери, либо плода. Наблюдение за такими женщинами проходит по индивидуальному плану, составленному врачом, — что-то можно решить дистанционно, а для чего-то потребуется визит.

Беременные высокой группы риска нуждаются в регулярных консультациях и в дополнительных обследованиях. Они получают помощь в полном объеме, уверяет Елена Ершова.

«Кроме того, такие пациентки каждую неделю консультируются с куратором перинатального центра „ДАР“, для них составляют индивидуальный план ведения беременности. В крае примерно 25−28% беременных высокой группы риска», — отмечается в сообщении минздрава.

Как будут делать скрининг

До ситуации с коронавирусом беременным делали скрининг дважды: до 14-й недели и на 20−23-й неделе.

На время карантина принято решение проходить только один скрининг.

Беременность CCO

«Если женщина успела пройти первый скрининг и там все было хорошо, то отказываемся от ультразвукового обследования во втором скрининге и проводим только биохимический скрининг. Если срок беременности небольшой и пришла пора делать первый скрининг, мы сделаем биохимические маркеры, а скрининг проведем второй, через 10 недель», — пояснила Ершова.

Как работают женские консультации

График работы женских консультаций построили таким образом, что пациенты не пересекаются между собой: если раньше запись была каждые 10−15 минут, сейчас время увеличили до 30−40 минут.

Врачи оказывают только неотложную помощь. Прийти на плановую консультацию не получится до снятия ограничительных мер.

Куда увозят на сохранение

Госпитализация для сохранения беременности относится к неотложной помощи, поэтому ее оказывают так же, как и раньше. Изменилась лишь маршрутизация пациентов: беременные с признаками ОРВИ, контактные и прибывшие из-за рубежа госпитализируются в горбольницу № 11 в родовое отделение.

Здесь происходит сортировка на три потока: контактные и приезжие, с признаками ОРВИ и с неизвестным статусом, у которых анализ на COVID еще не готов.

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Если результат окажется положительным, женщину переведут в горбольницу № 5. Если отрицательный — в профильное отделение в зависимости от проблемы, по которой ей требуется помощь. Анализ на Covid-19 берут у всех беременных. Результат готов в течение суток.

Женщины сдают только те анализы, которые врач считает необходимыми. Например, анализ мочи, который по протоколу нужно сдавать раз в две недели, не будут брать у здоровой женщины, у которой нет патологии почек. Или если у женщины угроза прерывания беременности и были выкидыши, ей обязательно сделают УЗИ и посмотрят шейку матки, а анализы крови брать, скорее всего, не будут.

Как ранее сообщал altapress.ru, у пациентки родильного отделения горбольницы № 11 в Барнауле подтвердился коронавирус.