Алтайский минздрав уточнил, где и для каких пациентов откроют плановый прием в больницах и поликлиниках

Где больницы и поликлиники уже готовы к приему больных
На сегодня готовы к первому этапу медучреждения Алейска, Белокурихи, Бийска, Рубцовска, Заринска, Камня-на-Оби.
А также районы: Алейский, Алтайский, Баевский, Бийский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Родинский, Романовский, Смоленский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Троицкий, Угловский, Хабарский, Чарышский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы.
Какие виды плановой помощи доступны
Для амбулаторного звена
- предварительные профилактические осмотры для определения профпригодности по приказу Министерства здравоохранения РФ от № 302н (опасные и вредные производства);
- профилактические прививки взрослым по эпидемическим показаниям;
- диспансерное наблюдение пациентов с хронической сердечной недостаточностью, а также перенесших острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения, внебольничные пневмонии, в том числе коронавирусной этиологии;
- диспансерное наблюдение пациентов с глаукомой, отслойкой сетчатки, психическими расстройствами, наркологическими заболеваниями;
- ежемесячные осмотры врачом педиатром здоровых детей 1-го года жизни, детей в возрасте 1 год 3 мес., 1 год 6 мес.;
- оформление справок детям в дежурные группы детских дошкольных учреждений;
- оформление справок для санаторно-курортного лечения и в детские оздоровительные лагеря
- проведение профилактических прививок детям по национальному календарю и по эпидемиологическим показаниям.
В условиях дневного стационара
- состояния после перенесенного острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения, внебольничной пневмонии, в том числе коронавирусной этиологии;
- лечение пациентов с глаукомой, отслойкой сетчатки;
- реабилитация у детей по рекомендации невролога, ортопеда-травматолога после стационарного лечения.
В условиях круглосуточного стационара
- реабилитация после перенесенного острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения, тяжелых травм, нейрохирургических операций на позвоночнике непосредственно после стационарного лечения;
- лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью;
- лечение пациентов с отслойкой сетчатки, глаукомой.
Как будут переходить к следующему этапу
Оценка возможности перехода на следующий этап проводится не ранее 14 дней с начала реализации предыдущего этапа.
Переход на следующий этап возможен при отсутствии в течение 14 дней роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, острыми респираторными вирусными инфекциями, внебольничными пневмониями, при сохранении уровня охвата лабораторными обследованиями на коронавирусную инфекцию.
При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки ограничения возобновятся.