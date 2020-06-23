Алтайский минздрав уточнил, где и для каких пациентов откроют плановый прием в больницах и поликлиниках

В Алтайском крае началось поэтапное снятие ограничений на оказание плановой медицинской помощи. Сейчас минздрав оценивает готовность учреждений к работе в новых условиях: наличие средств индивидуальной защиты, отдельного приема для лихорадящих больных и специальных шлюзов.

Где больницы и поликлиники уже готовы к приему больных

На сегодня готовы к первому этапу медучреждения Алейска, Белокурихи, Бийска, Рубцовска, Заринска, Камня-на-Оби.

А также районы: Алейский, Алтайский, Баевский, Бийский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Родинский, Романовский, Смоленский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Троицкий, Угловский, Хабарский, Чарышский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. Анна Зайкова.

Какие виды плановой помощи доступны

Для амбулаторного звена

предварительные профилактические осмотры для определения профпригодности по приказу Министерства здравоохранения РФ от № 302н ( опасные и вредные производства);

опасные и вредные производства); профилактические прививки взрослым по эпидемическим показаниям;

диспансерное наблюдение пациентов с хронической сердечной недостаточностью , а также перенесших острый коронарный синдром , острое нарушение мозгового кровообращения , внебольничные пневмонии , в том числе коронавирусной этиологии;

а также перенесших острый коронарный синдром острое нарушение мозгового кровообращения внебольничные пневмонии в том числе коронавирусной этиологии; диспансерное наблюдение пациентов с глаукомой , отслойкой сетчатки , психическими расстройствами , наркологическими заболеваниями;

отслойкой сетчатки психическими расстройствами наркологическими заболеваниями; ежемесячные осмотры врачом педиатром здоровых детей 1-го года жизни , детей в возрасте 1 год 3 мес., 1 год 6 мес.;

детей в возрасте 1 год 3 мес., 1 год 6 мес.; оформление справок детям в дежурные группы детских дошкольных учреждений;

оформление справок для санаторно-курортного лечения и в детские оздоровительные лагеря

проведение профилактических прививок детям по национальному календарю и по эпидемиологическим показаниям.

Городская больница № 5 г. Барнаула. Анна Зайкова.

В условиях дневного стационара

состояния после перенесенного острого коронарного синдрома , острого нарушения мозгового кровообращения , внебольничной пневмонии , в том числе коронавирусной этиологии;

острого нарушения мозгового кровообращения внебольничной пневмонии в том числе коронавирусной этиологии; лечение пациентов с глаукомой , отслойкой сетчатки;

отслойкой сетчатки; реабилитация у детей по рекомендации невролога , ортопеда-травматолога после стационарного лечения.

Открытая регистратура. Больница. zdravalt.ru

В условиях круглосуточного стационара

реабилитация после перенесенного острого коронарного синдрома , острого нарушения мозгового кровообращения , тяжелых травм , нейрохирургических операций на позвоночнике непосредственно после стационарного лечения;

острого нарушения мозгового кровообращения тяжелых травм нейрохирургических операций на позвоночнике непосредственно после стационарного лечения; лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью;

лечение пациентов с отслойкой сетчатки , глаукомой.

Как будут переходить к следующему этапу

Оценка возможности перехода на следующий этап проводится не ранее 14 дней с начала реализации предыдущего этапа.

Переход на следующий этап возможен при отсутствии в течение 14 дней роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, острыми респираторными вирусными инфекциями, внебольничными пневмониями, при сохранении уровня охвата лабораторными обследованиями на коронавирусную инфекцию.

При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки ограничения возобновятся.