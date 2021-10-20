20 октября -1°C
﻿
Здоровье

Алтайский офтальмолог назвал единственное упражнение, которое помогает сохранить остроту зрения

Среди огромного количества упражнений для сохранения зрения, есть только одно, которое реально поможет держать глаза в тонусе, рассказал заместитель главврача Алтайской краевой офтальмологической больницы Александр Макогон.

Девушка. Глаза.
Девушка. Глаза.
СС0

«У авторов, предлагающих те или иные методики, все хорошо, и упражнения действительно помогают, но я бы посомневался», — сказал врач.

Например, частые мигания или движения глаз вправо-влево, вверх-вниз, круговые движения или сведение к носу. Эти упражнения направлены на внешние мышцы глаза. Однако по-настоящему тренировать следует внутреннюю — цилиарую — мышцу. Она окольцовывает хрусталик человеческого глаза. При ее напряжении хрусталик глаза меняет свою кривизну.

Цилиарная мышца отвечает за аккомодацию — приспособление органа к изменению внешних условий, а проще говоря, за то, чтобы человек одинаково хорошо видел на разных расстояниях. Тренировать цилиарную мышцу можно, попеременно разглядывая далекие и близкие предметы на уровне глаз.

«При близорукости тренировать внешние мышцы, на мой взгляд, бессмысленно, — сказал Александр Макогон. — Но, тем не менее, эти упражнения помогают снять усталость глаз, поскольку при движении улучшается кровообращение».

Как видят люди с особенностями зрения.
Как видят люди с особенностями зрения.
Altapress.ru.

Врач рассказал, что при длительной работе за компьютером главное соблюдать режим зрительных нагрузок. Когда человек долгое время вынужден смотреть на объекты на одном и том же расстоянии, внутренние мышцы глаза «замирают» — сокращаются и не двигаются.

«Это все равно, как если бы вы полчаса находились в позе полусидя, — сравнил Макогон. — Вы устанете. Надо или встать до конца или сесть. Через 30−40 минут работы за компьютером, подойдите к окну и поработайте цилиарной мышцей. Посмотрите около 10 секунд вдаль на деревья, на соседнее здание, затем на близкий предмет, например на ручку оконной рамы. Это нужно, чтобы мышца несколько раз сократилась и расслабилась».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость