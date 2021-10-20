Алтайский офтальмолог назвал единственное упражнение, которое помогает сохранить остроту зрения

«У авторов, предлагающих те или иные методики, все хорошо, и упражнения действительно помогают, но я бы посомневался», — сказал врач.
Например, частые мигания или движения глаз вправо-влево, вверх-вниз, круговые движения или сведение к носу. Эти упражнения направлены на внешние мышцы глаза. Однако по-настоящему тренировать следует внутреннюю — цилиарую — мышцу. Она окольцовывает хрусталик человеческого глаза. При ее напряжении хрусталик глаза меняет свою кривизну.
Цилиарная мышца отвечает за аккомодацию — приспособление органа к изменению внешних условий, а проще говоря, за то, чтобы человек одинаково хорошо видел на разных расстояниях. Тренировать цилиарную мышцу можно, попеременно разглядывая далекие и близкие предметы на уровне глаз.
«При близорукости тренировать внешние мышцы, на мой взгляд, бессмысленно, — сказал Александр Макогон. — Но, тем не менее, эти упражнения помогают снять усталость глаз, поскольку при движении улучшается кровообращение».
Врач рассказал, что при длительной работе за компьютером главное соблюдать режим зрительных нагрузок. Когда человек долгое время вынужден смотреть на объекты на одном и том же расстоянии, внутренние мышцы глаза «замирают» — сокращаются и не двигаются.
«Это все равно, как если бы вы полчаса находились в позе полусидя, — сравнил Макогон. — Вы устанете. Надо или встать до конца или сесть. Через 30−40 минут работы за компьютером, подойдите к окну и поработайте цилиарной мышцей. Посмотрите около 10 секунд вдаль на деревья, на соседнее здание, затем на близкий предмет, например на ручку оконной рамы. Это нужно, чтобы мышца несколько раз сократилась и расслабилась».