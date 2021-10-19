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Здоровье

Алтайский офтальмолог рассказал, почему у беременных женщин может снизиться зрение

По статистике, около 30% беременных страдают от так называемой транзиторной близорукости. Это связано с гормональной перестройкой организма и подготовкой родовых путей, рассказал заместитель главврача Алтайской краевой офтальмологической больницы Александр Макогон .

Глаза.
Глаза.
unsplash.com

Нередко степень близорукости увеличивается под действием целого комплекса факторов, главный из которых — подготовка тканей организма к родоразрешению. По словам врача, все ткани становятся более податливыми и мягкими.

Александр Макогон отметил, что в давление в глазу всегда выше, чем атмосферное. Если склера становится более растяжимой, то орган увеличивается в размерах. При этом если глаз становится длиннее всего на один миллиметр, то появляется близорукость сразу в три диоптрии.

Однако через два-три месяца после родов, когда закончится гормональный всплеск, зрение вернется к прежним показателям.

Что касается самих родов, то в соответствии с современными рекомендациями ведущих отечественных и зарубежных офтальмологов миопия любой, даже высокой степени (более -6 диоптрий) не является противопоказанием к естественным родам. Плановое кесарево сечение может назначаться только в случае выраженного прогрессирования дистрофии сетчатки глаза.

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