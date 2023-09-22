22 сентября
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Здоровье

Алтайский онколог стала Заслуженным врачом РФ

Заведующая отделением радиотерапии № 1 Алтайского краевого онкологического диспансера Наталья Веряскина получила звание "Заслуженный врач Российской Федерации".

Наталья Веряскина.
Наталья Веряскина.
zdravalt.ru

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает региональный Минздрав.

Наталья Веряскина 15 лет заведует отделением радиотерапии гинекологического профиля. Это ее призвание и дело всей жизни.

"Высококвалифицированный специалист, обладающий обширными знаниями в области лучевой терапии гинекологических онкопатологий", – такими словами описали Веряскину в Минздраве.

В здравоохранении региона Наталья Дмитриевна работает 40 лет. Из них 30 посвятила алтайской онкологической службе.

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