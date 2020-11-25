Алтайский оперштаб назвал фейком «указ Путина» и умоляет носить маски

«Указ» гласит, что якобы с 20 октября на всей территории России отменяется масочный режим.
Также в документе говорится, что опасность заражения коронавирусной инфекцией снижается, поэтому все постановления губернаторов по масочному режиму отменяются.
«Очевидно, что опасность заражения не снижается, а остается на прежнем уровне. Всё еще необходимо соблюдать все ограничительные меры и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса. Наверное, кто-то специально хочет ввести людей в заблуждение. Но не стоит поддаваться на такие провокации. Пожалуйста, берегите себя и носите маски!
24 ноября прирост числа новых случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае впервые с начала ноября опустился ниже 230. За последние сутки подтвердилось 228 диагнозов. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в регионе составило 24 774 человека.