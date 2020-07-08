Стало известно, почему в Алтайском крае после голосования по Конституции резко выросло число заболевших коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае прирастает молодыми и активными людьми. Это последствие послаблений самоизоляционных мер и никак не связано с массовым голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Новый очаг

На 8 июля в крае зарегистрировано 4897 случаев заболевания, что составляет 211 случаев на 100 тыс. населения.

На неделе в крае обнаружили один групповой очаг — дом-интернат для престарелых в Ребрихинском районе. Там стали проверять персонал, заступающий на 14-дневную вахту и обнаружили инфицированных. Всего заболели 9 человек персонала и 10 постояльцев.

«Ситуация под контролем, — сказала Ульяна Калинина. — Все противоэпидемические меры приняты, инфицированные госпитализированы».

Крупных очагов распространения вируса в крае нет, зато растет количество предприятий, где фиксируют единичные случаи. Еженедельно региональный Роспотребнадзор выдает от 60 до 80 предписаний о введении противоэпидемических мер.

Пандемия. Вирус unsplash.com

Ситуация поменялась

Ранее в крае 70% инфицированных выявляли по контактам с уже заболевшими. Сейчас число контактных сократилось до 20−45%. Это говорит о том, что распространение вируса в семейных и рабочих очагах не такое интенсивное, чаще люди не могут сказать, где именно заразились и кого могли заразить. «Мы наблюдаем популяционный эффект и массовое распространение вируса», — сказала Калинина.

Роспотребнадзор фиксирует прирост заболевших в возрасте 18−29 и 30−49 лет. «Это те, кто ведет активный образ жизни, участвуют в мероприятиях, которые в крае запрещены, те, кто отдыхают на еще не открытых пляжах, на недавно заработавших турбазах и летних верандах кафе», — констатировала Калинина.

При этом в структуре общей заболеваемости не снижается удельный вес пенсионеров. Роспотребнадзор связывает это с летней миграцией населения с дачных участков в город и обратно.

Пандемия. Вирус unsplash.com

С симптомами и без

Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что в начале эпидемиологического периода доля бессимптомных больных была высока — до 80% от инфицированных.

«Сегодня другая тенденция. Врачи регистрируют лишь 30−40% бессимптомных, все остальные — это люди, которые обращаются в скорую помощь и поликлиники иногда уже с тяжелыми клиническими проявлениями вирусных пневмоний. Особенно сложная ситуация в Барнауле», — отметил Попов.

В крае 21 человек с коронавирусом находится на аппаратах ИВЛ. Изначально готовили 417 мест для таких больных, так что дефицита нет.

Пандемия. Вирус unsplash.com

При чем тут голосование

Ульяна Калинина объяснила, почему вспышка COVID-19 никак не связана с голосованием по Конституции.

«У вируса есть инкубационный период — 14 дней, — сказала она. — Подъем заболеваемости начался раньше, чем через две недели после голосования, а значит это никак не связано. Кроме того, основная часть граждан проголосовала раньше и онлайн».

Прогноз