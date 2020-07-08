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Стало известно, почему в Алтайском крае после голосования по Конституции резко выросло число заболевших коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае прирастает молодыми и активными людьми. Это последствие послаблений самоизоляционных мер и никак не связано с массовым голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Новый очаг

На 8 июля в крае зарегистрировано 4897 случаев заболевания, что составляет 211 случаев на 100 тыс. населения.

На неделе в крае обнаружили один групповой очаг — дом-интернат для престарелых в Ребрихинском районе. Там стали проверять персонал, заступающий на 14-дневную вахту и обнаружили инфицированных. Всего заболели 9 человек персонала и 10 постояльцев.

«Ситуация под контролем, — сказала Ульяна Калинина. — Все противоэпидемические меры приняты, инфицированные госпитализированы».

Крупных очагов распространения вируса в крае нет, зато растет количество предприятий, где фиксируют единичные случаи. Еженедельно региональный Роспотребнадзор выдает от 60 до 80 предписаний о введении противоэпидемических мер.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Ситуация поменялась

Ранее в крае 70% инфицированных выявляли по контактам с уже заболевшими. Сейчас число контактных сократилось до 20−45%. Это говорит о том, что распространение вируса в семейных и рабочих очагах не такое интенсивное, чаще люди не могут сказать, где именно заразились и кого могли заразить. «Мы наблюдаем популяционный эффект и массовое распространение вируса», — сказала Калинина.

Роспотребнадзор фиксирует прирост заболевших в возрасте 18−29 и 30−49 лет. «Это те, кто ведет активный образ жизни, участвуют в мероприятиях, которые в крае запрещены, те, кто отдыхают на еще не открытых пляжах, на недавно заработавших турбазах и летних верандах кафе», — констатировала Калинина.

При этом в структуре общей заболеваемости не снижается удельный вес пенсионеров. Роспотребнадзор связывает это с летней миграцией населения с дачных участков в город и обратно.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

С симптомами и без

Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что в начале эпидемиологического периода доля бессимптомных больных была высока — до 80% от инфицированных.

«Сегодня другая тенденция. Врачи регистрируют лишь 30−40% бессимптомных, все остальные — это люди, которые обращаются в скорую помощь и поликлиники иногда уже с тяжелыми клиническими проявлениями вирусных пневмоний. Особенно сложная ситуация в Барнауле», — отметил Попов.

В крае 21 человек с коронавирусом находится на аппаратах ИВЛ. Изначально готовили 417 мест для таких больных, так что дефицита нет.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

При чем тут голосование

Ульяна Калинина объяснила, почему вспышка COVID-19 никак не связана с голосованием по Конституции.

«У вируса есть инкубационный период — 14 дней, — сказала она. — Подъем заболеваемости начался раньше, чем через две недели после голосования, а значит это никак не связано. Кроме того, основная часть граждан проголосовала раньше и онлайн».

Прогноз

«Соблюдение мер личной безопасности — основная мера защиты от коронавируса и снижения заболеваемости, как в первые дни его распространения, так и сейчас, — подчеркнула Ульяна Калинина. — Количество инфицированных будет прирастать, если жители края продолжат участвовать в массовых событиях и игнорировать соблюдение масочного режима».

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