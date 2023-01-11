Алтайский Роспотребнадзор объяснил, чем опасны суши и роллы

Если условия производства и хранения суши и роллов нарушены, ими легко можно отравиться, сообщает региональный Роспортребнадзор.

Роллы и суши богаты микроэлементами и витаминами. Основные среди них — кальций, магний, калий, фосфор, йод, витамины группы А, В, К, С и ряд других. Однако если при приготовлении нарушена технология или использовались испорченные продукты, то возникает риск отравления и гельминтозов.

Кроме того, большое количество соли в соевом соусе и рыбе могут способствовать развитию гипертонии и заболеванию почек и суставов.⁣

Высокая концентрация йода может вызвать сбой в работе щитовидной железы и изменению уровня гормонального фона.

Также рыба и морепродукты имеют свойство накапливать в себе токсины, которые содержатся в месте их обитания. При употреблении большого количества морепродуктов могут появиться головные боли, слабость, тошнота.⠀

Роллы и суши, купленные в магазине или приготовленные самостоятельно, должны хранится в домашнем холодильнике не больше суток, невскрытую упаковку продуктов из магазина необходимо использовать в течение указанного на этикетке срока годности.⠀

«Обращайте внимание на условия хранения, сроки годности, состояние упаковки — она должна быть герметичная, не вздутая, без следов подтеков, — говорится в памятке Роспотребнадзора. — Заказывать готовую еду на дом по интернету лучше в хорошо известных местах, где вы уже были и пробовали продукцию. Выберите ближайший ресторан, желательно тот, который находится в вашем районе».