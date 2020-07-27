Алтайский Роспотребнадзор рассказал об исследованиях иммунитета против коронавируса в России

Исследования иммунитета ведет федеральный Роспотребнадзор в 22 регионах России. Для этого граждан опрашивают и выборочно (в составе определенных контингентов) тестируют на антитела.
Первый этап, по словам Калининой, уже почти завершен. Через некоторое время — месяц-два, эти же люди будут вторично обследованы, чтобы оценить уровень иммунитета в динамике.
«Мы знаем, что сейчас в крае тесты на антитела прошли 6400 человек. У 6,5% имеются иммуноглобулины класса M и G, свидетельствующие о том, что люди переболели коронавирусом», — сказала Калинина.
Напомним, общее число инфицированных в крае — 8665 (в том числе 824 ребенка до 17 лет включительно), выздоровели — 6479 (61 — за прошедшие сутки). Продолжают лечение — 1990 человек (в инфекционных госпиталях — 886, на дому — 1104).
За весь период скончались 196 человек: от короновирусной инфекции — 80, по иным причинам — 113, на экспертизе — 3 случая.