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19 марта
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Здоровье

Алтайский технический университет распустил студентов по домам в связи с коронаврусом

С понедельника, 23 марта, АлтГТУ переходит на электронное обучение с дистанционными образовательными технологиями в связи с распространением коронавируса. Соответствующий приказ подписал ректор Андрей Марков сегодня, 19 марта. Также в университете отменили все массовые мероприятия.

Фестиваль иностранных студентов в АлтГТУ.
Фестиваль иностранных студентов в АлтГТУ.
Анна Зайкова.

«Сейчас наша главная задача — это защита наших студентов и сотрудников от распространения инфекции», — комментирует Марков.

Согласно документу преподаватели будут дистанционно работать со студентами основных профессиональных образовательных программ, программ подготовки специалистов среднего звена всех форм обучения и уровня образования в период с 23 марта по 12 апреля включительно. Этот срок может быть изменен в зависимости от ситуации с коронмвирусом в стране.

Заведующие кафедр организуют размещение электронных учебных материалов в электронно-образовательную среду, а также, обеспечивают реализацию и организацию еженедельного контроля образовательного процесса.

Филиалы технического вуза в Бийске и Рубцовске также переходят на дистанционный формат обучения.

«Студенты, проживающие в общежитиях АлтГТУ, вправе самостоятельно принять решение о выезде из общежития. Самое основное требование — наличие доступа к электронной образовательной среде», — сказал ректор.

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