Алтайскую больницу оштрафовали за распространение коронавируса

Больницу в Республике Алтай обвиняют в распространении коронавируса и кишечной палочки среди пациентов, сообщают « Новости Горного Алтая ».

В Республиканской больнице обнаружили нескольких пациентов хирургического отделения, зараженных коронавирусом.

В июне Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование.

Были выявлены возбудители ковида и бактерии группы кишечной палочки на поверхностях одной из палат отделения хирургии.

Там вирусы и бактерии могли оказаться только из-за некачественной дезинфекции и нарушения санитарных требований.

Это создало угрозу дальнейшему распространению инфекции среди пациентов отделения.

«Республиканской больнице было выдано предписание о проведении дополнительных дезинфекционных мероприятий с проведением контроля качества», — сообщают в ведомстве.

Суд назначил больнице наказание в виде административного штрафа.