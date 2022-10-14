Алтайскую больницу оштрафовали за распространение коронавируса

В Республиканской больнице обнаружили нескольких пациентов хирургического отделения, зараженных коронавирусом.
В июне Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование.
Были выявлены возбудители ковида и бактерии группы кишечной палочки на поверхностях одной из палат отделения хирургии.
Там вирусы и бактерии могли оказаться только из-за некачественной дезинфекции и нарушения санитарных требований.
Это создало угрозу дальнейшему распространению инфекции среди пациентов отделения.
«Республиканской больнице было выдано предписание о проведении дополнительных дезинфекционных мероприятий с проведением контроля качества», — сообщают в ведомстве.
Суд назначил больнице наказание в виде административного штрафа.